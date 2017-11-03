Banimento do FREELANCE - página 2

Rodrigo Malacarne:

Interessante o título do serviço: "converter meu EA de Ex4 para Mq4"

Imagem em anexo:


Abraços,

Malacarne


Sr. Malacarne,

Eu  sei perfeitamente que é proibido descompilação, no texto  o cliente colocou também o termo converter e reitero que  foquei tanto no fato dele pedir Skype que tirou minha atenção ao conjunto do texto.

Continuando com os fatos,   eu respondi ao cliente as  Rogerio Giannetti Torres  2017.09.17 01:18 ,  sua resposta foi as Rodrigo Malacarne  2017.09.17 03:23  ,  ou seja duas horas antes do Sr., o  conteúdo de sua resposta, eu como usuário comum não tenho acesso,  mas mesmo se tivesse também não teria lido pois não estava acompanhando o processo. Ontem a noite por volta das 22:15 os direitos de desenvolvedor foram revogados. 

Por fim, minha defesa em relação ao ato, sem diminuir em nada seu valor,  fica circunspecto ao fato do conjunto não ter sido analisado e que não houve intenção em burlar as regras.


Att. Rogério

 
Rogerio Giannetti Torres:

Sr. Malacarne,

Olá Rogerio Giannetti Torres,

Você vai precisar abrir um Ticket para a MetaQuotes, explicando o ocorrido.

De minha parte, farei o possível para resolver a situação.

Mas a decisão final cabe a eles, e não a mim.

Abraços,
Malacarne

 

Bom dia.


Rogerio Giannetti Torres:

Rogerio Giannetti Torres:

