Notícias econômicas e financeiras - página 4
Moedas - EUR/USD caiu durante a sessão Europeia
O Euro ficou mais baixo ante o Dólar Americano na Quarta.
EUR/USD foi negociado a 1,3666, caiu 0,04% no momento da escrita.
O par estava propenso a encontrar suporte em 1,3629, a baixa de Terça, e resistência em 1,3738, a alta de Sexta.
Entretanto, o Euro caiu ante a Libra Esterlina e subiu em relação o Iene Japonês, com EUR/GBP perdendo 0,03% para atingir 0,8242 e EUR/JPY subindo 0,32% para atingir 141,17.
Dólar atinge altas da sessão frente ao iene após dados do PIB dos EUA
O dólar norte-americano atingiu altas da sessão em relação ao iene nesta quinta-feira após dados terem mostrado que a economia norte-americana expandiu 3,2% no quarto trimestre, um dia após o Banco Central dos EUA (Fed) ter reduzido seu programa de compra de ativos em mais US$ 10 bilhões.
USD/JPY subiu 0,37%, para US$ 102,65, após cair para uma baixa da sessão de 102,54.
O Ministério do Comércio dos EUA disse que o produto interno bruto expandiu 3,2% nos três meses até dezembro, em consonância com as projeções, em comparação com uma alta de 4,1% no terceiro trimestre.
Os gastos dos consumidores cresceram 3,3%, o nível mais forte desde o quarto trimestre de 2010, ao passo que as exportações subiram 11,4%.
Um relatório separado mostrou que os pedidos semanais de seguro desemprego subiram mais que o projetado.
O Ministério do Trabalho dos EUA disse que a quantidade de pessoas que entraram com pedido de seguro desemprego no país na semana passada cresceu 19.000, para 348.000 em relação ao total revisto da semana anterior de 329.000.
Incertezas em relação aos mercados emergentes continuaram pesando sobre o apetite pelo risco, em meio a preocupações com o impacto dos cortes no estímulo do Fed e temores de uma possível desaceleração na China.
EUR/USD atingiu 1,3568, o nível mais baixo desde 23 de janeiro, e ficou em queda de 0,62%, para 1,3580.
O euro ficou sob pressão após dados divulgados hoje terem mostrado que a taxa anual de inflação na Alemanha caiu para 1,3% em janeiro e 1,4% em dezembro, em comparação com as expectativas de uma alta de 1,5%. Os dados alimentaram as preocupações com o risco de deflação na zona do euro.
A inflação na Alemanha caiu 0,6% em janeiro em relação ao mês anterior. As expectativas do mercado eram de uma queda de 0,4%.
A libra esterlina caiu em relação ao dólar norte-americano, com GBP/USD recuando 0,36%, para 1,6499. O dólar norte-americano ampliou seus ganhos em relação ao franco suíço, com UDS/CHF avançando 0,80%, para 0,9016.
O dólar neozelandês estava sendo negociado perto de uma baixa de um mês, com NZD/USD caindo 0,62%, para 0,8166. A queda no kiwi aconteceu após o Banco da Reserva da Nova Zelândia não ter alterado a taxa de juros na quarta-feira, desapontando algumas expectativas do mercado de um aumento na taxa.
O Banco da Reserva da Nova Zelândia manteve sua taxa OCR numa baixa recorde de 2,5%, mas disse que a “expansão econômica do país tem uma tração considerável" e adicionou que um retorno da taxa de juros para níveis mais normais pode ser esperado "em breve".
O dólar australiano subiu, com AUD/USD subindo 0,55%, para 0,8787, acima da baixa de 0,8711.
O dólar canadense ficou estável em uma baixa de quatro anos e meio em relação ao dólar norte-americano, com USD/CAD subindo 0,07%, para 1,1175.
O índice do dólar, que acompanha o desempenho do dólar norte-americano em comparação com a cesta das seis principais moedas, subiu 0,53%, para 81,05.
Base de Código :
Ibovespa perdendo os 47.000 pontos, puxada por Petrobras.
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3174903/ibovespa-perde-000-pontos-puxado-por-baixa-mais-petrobras
Para quem não é familiarizado com mercado de ações, existe um índice de volatilidade no mercado americano, chamado de VIX (Volatility Index), também conhecido como "índice de medo", normalmente tido como referência para a análise da volatilidade do mercado de ações. Quando esse índice atinge um patamar acima de 20 pontos, geralmente isso significa que os mercados estão entrando em fase de grande volatilidade. E foi exatamente o que aconteceu no dia de ontem.
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3176097/indice-medo-dispara-bate-patamar-panico-pela-vez-ano
Moedas - Projeção semanal: 10 a 14 de fevereiro
O dólar norte-americano caiu em relação às principais moedas na sexta-feira após dados terem mostrado que a economia dos EUA gerou menos postos de emprego que o esperado no mês passado, mas os dados não conseguiram alterar as expectativas de que o Banco Central dos EUA (Fed) continuará reduzindo seu programa de estímulo.
Segunda-feira, 10 de fevereiro
O Japão deve produzir dados sobre as transações correntes, empréstimos bancários e confiança do consumidor.
Na zona do euro, a França deve divulgar dados sobre a produção industrial.
Terça-feira, 11 de fevereiro
Os mercados no Japão devem permanecer fechados em virtude de um feriado nacional.
O Reino Unido deve divulgar dados do setor privado sobre as vendas no varejo.
A Austrália deve produzir dados do setor privado sobre os financiamentos de imóveis residenciais, confiança no ambiente de negócios e inflação aos preços de imóveis residenciais.
A presidente do Fed, Janet Yellen, deve dar sua declaração sobre o relatório semestral de política monetária do banco perante o Comitê de Serviços Financeiros do Senado, em Washington.
No final do dia, o governo do Canadá deve divulgar sua declaração orçamentária anual.
Quarta-feira, 12 de fevereiro
A Austrália deve produzir um relatório do setor privado sobre o sentimento do consumidor.
O Japão deve divulgar dados sobre os pedidos brutos de maquinário e sobre a atividade no setor terciário.
A Suíça deve publicar dados sobre o índice de preços ao consumidor (IPC), que representa a maior parcela da inflação geral do país.
A zona do euro deve divulgar dados sobre a produção industrial.
O Banco da Inglaterra deve divulgar seu relatório de inflação trimestral, que delineia as projeções de crescimento econômico e inflação. O presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, deve participar de uma coletiva de imprensa para discutir o conteúdo do relatório.
O presidente do BCE, Mario Draghi, deve falar em um evento em Bruxelas.
Quinta-feira, 13 de fevereiro
A Austrália deve publicar dados sobre a alteração na quantidade de pessoas empregadas e taxa de desempregado, bem como um relatório do setor privado sobre as expectativas de inflação.
A Suíça deve publicar dados oficiais sobre o índice de preços ao produtor.
O BCE deve publicar seu boletim mensal.
O Canadá deve divulgar dados sobre a inflação aos preços de imóveis residenciais novos.
Os EUA devem produzir dados sobre as vendas no varejo, o indicador do governo para os gastos dos consumidores, que representa a maior parte da atividade econômica geral do país. A nação também deve divulgar um relatório semanal sobre os pedidos novos de seguro desemprego.
A presidente do Fed, Janet Yellen, deve dar sua declaração sobre o relatório semestral de política monetária do banco perante o Comitê de Serviços Financeiros do Senado, em Washington.
Sexta-feira, 14 de fevereiro
A China deve divulgar dados sobre a inflação ao consumidor e produtor.
A zona do euro deve divulgar dados preliminares sobre o produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre, a medida mais importante da atividade econômica e um indicador do crescimento econômico. Alemanha, França e Itália também devem divulgar estimativas preliminares sobre o crescimento do quarto trimestre.
O Canadá deve produzir dados sobre as vendas de manufatura.
Os EUA devem resumir a semana com a atenciosamente observada leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Os EUA também devem divulgar dados sobre os preços de importação e produção industrial.
Apesar de estar em inglês, achei interessantíssimo esse artigo que mostra a semelhança gráfica entre o gráfico atual do Dow Jones e o gráfico pré-crise de 1929.
http://www.marketwatch.com/story/scary-1929-market-chart-gains-traction-2014-02-11
2014-02-13 00:30 GMT (or 01:30 MQ MT5 time) | [ AUD - Taxa de Desemprego]
se real < previsão = bom para moeda (por AUD no nosso caso)
A taxa de desemprego da Austrália 6,0% vs. estimativa de 5,8%
O valor da taxa de desemprego da Austrália subiu inesperadamente no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Quinta.
Em um relatório, o Escritório Australiano de Estatística informou que o valor da taxa de desemprego da Austrália subiu para um ajuste sazonal de 6,0% partindo de 5,8% no mês anterior.
Analistas esperavam permanecem inalterados do valor da taxa de desemprego da Austrália em 5,8% no mês passado.
AUDUSD M5 : 81 pips por AUD - Taxa de Desemprego evento Notícias :
2014-02-13 00:30 GMT (or 01:30 MQ MT5 time) | [ USD - Produção Industrial]
se real > previsão = bom para moeda (por USD no nosso caso)
A produção industrial dos EUA -0,3% vs. estimativa de 0,3%
O valor da produção industrial dos EUA caiu inesperadamente no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Sexta.
Em um relatório, a Reserva Federal informou que o valor da produção industrial dos EUA caiu para um ajuste sazonal de -0,3% partindo de 0,3% no mês anterior.
Analistas esperavam aumento do valor da produção industrial dos EUA 0,3% no mês passado.
EURUSD M5 : 12 pips por USD - Produção Industrial evento Notícias :
NZDUSD M5 : 17 pips por USD - Produção Industrial evento Notícias :
GBPUSD M5 : 13 pips por USD - Produção Industrial evento Notícias :
Horários de negociação na Bovespa durante o feriado de carnaval: meio-período na quarta, e normalmente na quinta e sexta.
Detalhe: na prática, o volume negociado costuma ser bastante reduzido por conta do feriado.
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3212707/bolsa-adapta-feriado-carnaval-veja-horarios-negociacao