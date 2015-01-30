Notícias econômicas e financeiras - página 3
Ouro e prata saem de baixas devido à fraqueza do dólar após PMIs da Z.E.
Os preços do ouro e da prata recuperaram-se dos níveis mais baixos da sessão nesta quinta-feira e subiram uma vez que o dólar norte-americano enfraqueceu após dados positivos sobre a atividade no ambiente de negócios na zona do euro (Z.E.) impulsionaram as perspectivas de recuperação econômica na região.
Na divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do ouro para entrega em fevereiro foram negociados a US$ 1.246,90 por onça-troy durante as negociações europeias da manhã, avançando 0,65%.
Os preços do ouro caíram até 0,6%, para US$ 1.231,30 por onça-troy, uma baixa da sessão e o nível mais fraco desde 10 de janeiro.
Essa outra notícia, sobre o PMI (Purchasing Managers Index ou índice de atividade dos gerente de compras) da China, também devem ter impactado no dólar:
Prévia do PMI industrial chinês cai a 49,6 em janeiro
Moedas - Projeção semanal: 27 a 31 de janeiro
O dólar norte-americano caiu para uma baixa de sete semanas em relação ao iene na sexta-feira e atingiu uma baixa de três semanas frente ao franco suíço, uma vez que uma ampla liquidação nos mercados financeiros impulsionaram a demanda pelo porto seguro representado pela moeda estadunidense.
Segunda-feira, 27 de janeiro
O Banco do Japão deve divulgar a ata da sua reunião de política monetária mais recente, que contém informações valiosas sobre as condições econômicas do ponto de vista do banco. O Japão deve divulgar dados sobre a balança comercial, a diferença de valor entre importações e exportações.
Na zona do euro, a Alemanha deve divulgar o relatório Ifo sobre o clima no ambiente de negócios.
Os EUA devem produzir dados sobre as vendas de imóveis residenciais novos, um indicador importante da demanda do mercado imobiliário.
Terça-feira, 28 de janeiro
A Austrália deve divulgar dados do setor privado sobre a confiança no ambiente de negócios, um indicador importante da saúde econômica.
O Reino Unido deve divulgar dados preliminares sobre o produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre, a medida mais importante da atividade econômica e um indicador-chave da saúde da economia.
Na zona do euro, a Itália deve fazer um leilão de títulos públicos de 10 anos.
Os EUA devem publicar dados oficiais sobre os pedidos de bens duráveis, um indicador importante de produção, bem como relatórios atentamente observados sobre a confiança do consumidor.
Quarta-feira, 29 de janeiro
O Fed deve anunciar a taxa de fundos federais e publicar sua declaração de taxa.
O Banco da Reserva da Nova Zelândia deve anunciar sua taxa básica de juros e publicar sua declaração de taxa, que delineia as condições econômicas e os fatores que afetam a decisão de política monetária.
A Nova Zelândia também deve publicar dados sobre os alvarás de construção.
Quinta-feira, 30 de janeiro
O Japão deve produzir dados oficiais sobre as vendas no varejo, o indicador do governo para as despesas dos consumidores e que representa a maior parte da atividade econômica geral do país.
A Austrália deve divulgar dados sobre os preços de importação, ao passo que a China deve publicar uma leitura revista do PMI HSBC de manufatura.
A Alemanha deve publicar dados preliminares sobre o índice de preços ao consumidor (IPC), que representa a maior parcela da inflação geral do país, assim como divulgar um relatório sobre a alteração na quantidade de pessoas desempregadas. Em outros lugares da zona do euro, a Espanha deve divulgar dados preliminares sobre o crescimento no quarto trimestre.
A Suíça deve publicar seu barômetro econômico KOF.
O Reino Unido deve publicar dados oficiais sobre o financiamento líquido a pessoas físicas.
Os EUA devem publicar dados preliminares sobre o crescimento econômico no quarto trimestre. A nação também deve divulgar um relatório semanal sobre os pedidos novos de seguro desemprego, bem como dados sobre as vendas pendentes de imóveis residenciais.
No final do dia, a Nova Zelândia deve produzir dados sobre a balança comercial.
Sexta-feira, 31 de janeiro
O Japão deve divulgar uma série de dados, inclusive relatórios sobre as despesas domésticas, inflação e a produção industrial.
A Austrália deve produzir relatórios sobre o índice de preços ao produtor e crédito do setor privado.
A zona do euro deve divulgar dados preliminares sobre o índice de preços ao consumidor e um relatório separado sobre a taxa de desemprego em todo o bloco da moeda única.
O Canadá deve publicar seu relatório mensal sobre o PIB.
Os EUA devem resumir a semana com um relatório sobre a atividade manufatureira em Chicago e dados revistos sobre o sentimento do consumidor e um relatório sobre gastos pessoais.
Futuros de ouro, prata e cobre - Projeção semanal: 27 a 31 de janeiro
Os futuros de ouro encerraram a sessão de sexta-feira em uma alta de nove semanas, uma vez que as perdas acentuadas nas ações norte-americanas e moedas dos mercados emergentes impulsionaram o apelo do porto seguro do metal precioso.
Na divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do ouro para entrega em fevereiro atingiram uma alta da sessão de US$ 1.273,20 por onça-troy na sexta-feira, o nível mais forte desde 20 de novembro, antes de reduzir seus ganhos e ficar em US$ 1.264,30, subindo 0,16%.
O preço do ouro da Comex recuperou-se 1,91% na quinta-feira, para US$ 1.262,30 por onça-troy, uma vez que os investidores fugindo de riscos nos mercados emergentes viram o ouro como uma alternativa atrativa.
Espera-se que os contratos futuros de ouro encontrem apoio em US$ 1.230,80 por onça-troy, a baixa de 23 de janeiro, e resistência em US$ 1.275,70 a alta de 20 de novembro.
Na semana, o contrato de ouro de fevereiro da Comex subiu 1,67%, a quinta alta semanal consecutiva e o maior período de ganhos semanais em 16 meses.
se real > previsão = bom para moeda (por USD no nosso caso)
O indicador de vendas de casas novas nos EUA 414K vs. estimativa de 457K
O valor das vendas de casas novas nos EUA caiu mais que o esperado no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Segunda.
Em um relatório, o Escritório de Estatísticas dos EUA (US Census Bureau) informou que o valor do indicador de vendas de casas novas nos EUA caiu para um ajuste sazonal de 414K partindo de 445K no mês anterior valor que foi revisto caiu de 464K.
Chefes de libra britânica em PIB 4T em uma alta taxa de Caminhada
Risco de evento Top para o próximo período de 24 horas vai para a libra britânica. Na pauta do Reino Unido para a próxima sessão, temos o quarto trimestre (4T) a liberação do PIB. Esta é uma peça particularmente significativa do risco de eventos como a sua amplitude econômico e midiático impacto natural pode gerar especulação substancial da taxa de juros. Previsões de rendimento têm, sem dúvida, manteve-se como motor fundamental mais forte do quilo ao longo dos últimos seis meses - um período em que a moeda se reuniram entre os dias 14 e 3 por cento contra todos os seus colegas. Mudanças na especulação taxa pode ser mais influente do que as taxas atuais como o capital se move para tirar proveito de uma maior afluência esperada como retornos mais elevados são realizados. No entanto, tem o mercado em si mais prolongada em suas expectativas esterlina? Embora os níveis de CPI flutuantes e uma taxa de desemprego que caiu para dentro do alcance do braço da meta de orientação para a frente do BoE, o banco central provavelmente vai tentar mudar as expectativas. Uma PIB 'decepcionante' poderia aliviar seu esforço .
Dólar Perder Safe Haven Traction como Facilita a pressão do mercado emergente
Recuperação do dólar sexta-feira não durou muito tempo. Com a intensidade dos ventos recentes de aversão ao risco desvanecimento segunda-feira, estado de porto seguro do dólar resfriado. O medo não passou completamente sobre o mercado, mas a ameaça de uma crise iminente já não oscila sobre o mercado. Para o dólar, crise equivale a procura de liquidez - último apelo bastião da moeda. No desempenho da moeda através da sessão de abertura, vemos a marca de um reequilíbrio de risco como as moedas de alto rendimento (Aussie e Kiwi) avança junto à hawkish inclinando libra esterlina, enquanto o companheiro "locais seguros" e moedas em dificuldades (Euro e Loonie ) diminuiu. O mercado pode manter este padrão de exploração até que o FOMC se pronuncie .
FOMC - (Comitê Federal de Mercado Aberto) é o ramo da Reserva Federal dos Estados Unidos, que determina o curso da política monetária. Anúncios FOMC informar a todos sobre a decisão do Federal Reserve dos EUA sobre as taxas de juros e são um dos eventos mais esperados no calendário econômico. O FOMC pode decidir aumentar, diminuir ou manter as taxas de juros estáveis, tendo um enorme efeito sobre os valores de moeda. Conselho de Governadores do FOMC é composto por sete membros efetivos e cinco presidentes de bancos de reserva.
Euro Mantém Apesar Renovado Grécia tensão, Wavering Appetite Investimento
Preocupações sistêmicas para a saúde da zona do euro não são tão infeccioso quanto costumavam ser.Houve algumas preocupações notáveis decorrentes sobre a sessão da nova semana de negociação de abertura, e ainda o Euro tendiam a realizar ao longo das linhas tradicionais 'de risco'. A partir do boleto, o único indicador de mérito foi o relatório da confiança empresarial da Alemanha IFO para janeiro.Medida A previsão da pesquisa superou as expectativas com uma quase três anos de alta. A confiança na economia mais bem posicionadas membro da economia regional, embora parece levar estado pouco para a zona euro em geral. Mais premente, um estudo da OCDE sugerem bancos EZ enfrentar um déficit de capital total de € 84000000000 fez as rondas, a reunião dos Ministros das Finanças mostrou ainda há um impasse sobre a Grécia e BCE membro Knot observou nenhuma flexibilização adicional é necessário para os mercados monetários sábado .
Yen Cruzes Rebound Rebound Como a maioria sensível ao risco
As cruzes de ienes estão entre a maioria dos pares de moedas sensíveis ao risco do mercado FX. Dada a sua excepcionalmente baixo de transporte, até 45 por cento avanço nos últimos 18 meses e dependência clara sobre um esforço de estímulo escalada pelo Banco do Japão; um cenário estável para o apetite de risco é extremamente importante para manter o touro tendência status quo. Como tal, a recente volatilidade nos mercados financeiros tem perturbado comerciantes. Contra o aumento dos ventos contrários aos fluxos de tendências de risco tradicionais, a autoridade monetária manteve notavelmente calma sobre os planos para novas medidas de estímulo . Enquanto isso, apesar da depreciação universal do iene, em dezembro, o déficit comercial do mês aumentou para - ¥ 1302000000000.
Expectativas Dólar da Nova Zelândia Taxa Sugerir Mercado Aberto para Surprise Bullish
Estamos a pouco mais de um dia de decisão da taxa do RBNZ quarta-feira (uma hora após a decisão do FOMC), mas o mercado não parece estar fazendo muito para preços nas subidas das taxas projetadas que o governador Wheeler oferecidos no ano passado. Na verdade, uma vez que o banqueiro central definir o cenário para 'valor de caminhadas' '225 bps nos próximos nove quartos ' , a moeda colocou em um desempenho muito irregular. Durante esse tempo, o kiwi tem feito bem contra sua canadense (4,4 por cento) e da Austrália (3,1 por cento) vias. No entanto, é praticamente inalterado em relação aos rendimentos anêmicos do Dólar, Euro e Yen. Apesar de pesado, hawkish magra do banco central, o dólar Kiwi está pisando na água. Talvez um sinal de que está subvalorizado.
Mercados Emergentes: Peso argentino se estabiliza, Escoamento continua por Outros
Apesar de não sofrer o mesmo ritmo de colapso como as últimas 48 horas da semana passada, o MSCIEmerging Market Index continuou sua fase de baixa com um terceiro declínio consecutivo diária para uma baixa perto de cinco meses. Enquanto isso, a volatilidade do setor medido cutucou ligeiramente superior a quatro meses de alta de 9,8 por cento. Esta é uma maior reflexão imagem de um importante segmento sensível ao risco de mercado que tenha arrefecido seu ritmo alucinante de colapsos, embora notavelmente não mudou de curso. Talvez a história mais importante foi o nível praticamente inalterado do Peso argentino Segunda-feira - muito longe a perda de um único dia de 13,2 por cento contra o USD quinta-feira. O leme para estabilizar o mercado foi novos limites mensais sobre as compras de dólares a um quinto do salário mensal de um trabalhador. Esses controles de capitais pouco fazem para incentivar o investimento estrangeiro ou repatriamento embora. Enquanto isso, o Real perdeu de 1 por cento em relação ao dólar, indiana Rúpia 0,7 por cento e 0,5 por cento Rúpia indonésia.
Ouro sofre segunda maior queda de 2014, como Subsídios de Risco de Liquidez
A dificuldade com a escalada da recente tema aversão ao risco em uma das preocupação genuína de liquidez está minando o desempenho altista de ouro. Embora o metal precioso conseguiu encerrou sexta-feira com o seu quinto avanço semanal consecutiva - a última execução deste consistência estava de volta em setembro de 2012, antes da onda de urso longo começou - a convicção por trás do certamente está faltando. A queda de 1 por cento a partir do metal segunda-feira, mais uma vez manteve uma correlação incomum, positiva com o dólar dos EUA. Ambos estão sofrendo com a mesma circunstância fundamental. Um deles é um alvo para os fluxos de capital para a liquidez (o dólar) eo outro é considerado uma alternativa para fiat quando há uma alta probabilidade de manipulação sistêmica (ouro). Com os piores criminosos do conjunto de assentamento Emerging Market, os problemas de ouro mais uma vez ofuscar seus apelos incomuns.
Não é necessariamente uma notícia, mas achei a matéria interessante para conhecermos um pouco da história da Bovespa...
Detalhe: me lembro de pegar a BOVMESB em sua época final, mas hoje acho que ninguém nem imagina o que essa sigla significa... :-)
http://www.infomoney.com.br/onde-investir/acoes/noticia/3163753/como-seria-bolsa-rio-janeiro-ainda-existisse
Bolsas mundiais começam o dia em alta por conta de uma alta de juros na Turquia.
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3167152/bolsas-mundias-animam-com-alta-juros-turquia-mas-seguem-olho