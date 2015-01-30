Notícias econômicas e financeiras
Nada melhor do que inaugurar o tópico com a notícia de mais uma alta na taxa de juros no Brasil.
- Rodrigo Tolotti Umpieres
- www.infomoney.com.br
Excelente um tópico e o mais interessante é sabermos como uma notícia econômica desse nível vai influenciar na nossa negociação quanto a uma carteira de investimento na Bolsa de Valores ou o Índice Bovespa, por exemplo.
Eu realmente não tenho nenhuma experiência em investimento no mercado de ações, esta notícia teria qual impacto em relação a este mercado?
Paulo, acredito que tua pergunta seja um dos pontos chaves a explorar aqui, principalmente se forem trazidas as telas dos gráficos mostrando esses impactos.
Famoso "mata a cobra e mostra o pau" do Paulo.. :-)
Demorei pra encontrar, mas aí está o gráfico que mostra a evolução da Selic (em vermelho) e do Ibovespa (em azul), entre os anos de 2002 e 2009... esse infelizmente é o gráfico mais "atualizado" que tenho.
Mas claro, é só uma ideia, sei que isso é trabalhoso fazer o cruzamento.
2013-01-16 00:30 GMT (or 01:30 MQ MT5 time) | [AUD - Índice de Desemprego]
- dados passado é de 5,8%
- dados de previsão é de 5,8%
- dados reais é de 5,8%, de acordo com o comunicado de imprensa mais recente
se real < previsão = bom para moeda (por AUD no nosso caso)
==========
A taxa de desemprego da Austrália 5,8% vs. estimativa de 5,8%
O valor da taxa de desemprego da Austrália permaneceu inalterados no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Quinta.
Em um relatório, o Escritório Australiano de Estatística informou que o
valor da taxa de desemprego da Austrália permaneceu inalterados em um
ajuste sazonal de 5,8% partindo de 5,8% no mês anterior.
Analistas esperavam permanecem inalterados do valor da taxa de desemprego da Austrália em 5,8% no mês passado.
==========
AUDUSD M5 : 87 pips por AUD - Índice de Desemprego evento Notícias :
MetaTrader Trading Platform Screenshots
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_24143.png
Após analisar o fórum em inglês da MetaQuotes...
Muito bom este tópico Malacarne. As notícias são muito importantes para nós!
Após analisar o fórum em inglês da MetaQuotes, vi que eles têm um tópico muito interessante sobre notícias econômicas e financeiras (Press Review). Como existem diversas fontes boas e gratuitas de notícias em português, acho válido criarmos um tópico para concentrar essas notícias, filtradas por relevância pelos próprios usuários do fórum. Apenas como forma de direcionamento, aqui cabem notícias relacionadas a:
■ Dados e fatos macroeconômicos (como mudanças de taxas de juros, resultados da balança comercial, dados de desemprego, etc.)
■ Dados e fatos empresariais (como balanços de empresas, fatos relevantes, notícias específicas, fusões e aquisições, etc.)
■ Notícias sobre o mercado em si, como datas de vencimento de opções ou rolagem de contratos futuros, emissão de novas séries de ativos, etc.
■ Novos IPO's, disponibilização de prospectos de investimentos, erros operacionais que causam grandes variações em ativos, fechamentos de capital de empresas, etc.
■ Outros acontecimentos de relevância (como guerras, acordos econômicos, notícias relacionadas ao clima, como enchentes, secas, etc.)
Entretanto, vale ressaltar também o que não é válido nem interessante para ser colocado no fórum:
■ Notícias sobre "micos" (principalmente aqueles espertinhos mal-intencionados que adoram espalhar mentiras na esperança de atrair investidores menos informados para os famosos micos)
■ Comentários mal-educados sobre notícias postadas (logo, não é interessante comentar que o papel XXXX é uma porcaria só por causa do balanço!)
■ Postar notícias sobre quedas acentuadas nas Bolsas de Tóquio ou de Shangai (ou outras pseudo-catástrofes sem relevância)
■ Notícias relacionadas a finanças pessoais
■ Anúncios de cobertura e relatórios de análise que citem nomes de corretoras ou bancos
Vamos tentar manter um filtro de alto nível nas notícias postadas, uma vez que existem diversas notícias absolutamente irrelevantes para o mercado e para quem opera. Logo, tentem postar apenas aquelas notícias que podem ser de utilidade para a comunidade em geral.