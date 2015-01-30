Notícias econômicas e financeiras - página 2

newdigital:

2013-01-16 00:30 GMT (or 01:30 MQ MT5 time) | [AUD - Índice de Desemprego]

AUDUSD M5 : 87 pips por AUD - Índice de Desemprego evento Notícias



newdigital, excelente amostra de um acontecimento real de mercado durante uma notícia!

 

Alta da Selic num dia, queda da Bolsa no outro... 

Lembrando que na próxima segunda-feira (20/01/2014) é vencimento de opções sobre ações na Bovespa! Segue abaixo a notícia.

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3150495/ibovespa-quebra-sequencia-altas-2014-com-opcoes-alta-selic

Ibovespa "quebra" 1ª sequência de altas de 2014 com opções e alta na Selic
  • Marcos Mortari
  • www.infomoney.com.br
Índice fecha com queda de 0,82% e volta a ficar abaixo dos 50 mil pontos; proximidade do vencimento dos derivativos na Bovespa trouxeram volatilidade para Petrobras e Vale
 

2013-01-17 09:30 GMT (or 10:30 MQ MT5 time) | [GBP - Vendas no Varejo]

  • dados passado é de 0.1%
  • dados de previsão é de 0.4%
  • dados reais é de 2.6% de acordo com o comunicado de imprensa mais recente

se real  > previsão = bom para moeda (por GBP no nosso caso)

==========

As vendas no varejo do Reino Unido 2,6% vs. estimativa de 0,4%

O valor das vendas no varejo do Reino Unido subiu mais que o esperado no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Sexta.

Em um relatório, o Escritório de Estatísticas Nacionais informou que o valor das vendas no varejo do Reino Unido subiu para 2,6% partindo de 0,1% no mês anterior valor que foi revisto caiu de 0,3%.

Analistas esperavam aumento do valor das vendas no varejo do Reino Unido 0,4% no mês passado.

==========

GBPUSD M5 : 116 pips por GBP - Vendas no Varejo evento Notícias


==========

Base de Código : MaksiGen_Range_Move MTF
 

Novo índice de desemprego no Brasil, agora abrangendo 3.500 municípios, monstra taxa de desemprego maior que aquela registrada em regiões metropolitanas.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/01/novo-indice-mostra-desemprego-em-74-no-2-trimestre-de-2013-diz-ibge.html 

Novo índice mostra desemprego em 7,4% no 2° trimestre de 2013, diz IBGE
  • g1.globo.com
Os primeiros resultados da nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que substituirá a tradicional Pnad anual e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que o desemprego no país ficou em 7,4% no segundo trimestre de 2013. O novo indicador mostra um desemprego...
 

2013-01-20 02:00 GMT (or 03:00 MQ MT5 time) | [CNY - GDP]

  • dados passado é de 7.8%
  • dados de previsão é de 7.6%
  • dados reais é de 7.7% de acordo com o comunicado de imprensa mais recente

se real  > previsão = bom para moeda (por CNY no nosso caso)

==========

PIB Chinês 7,7% vs. estimativa de 7,6%

O valor do produto interno bruto do China caiu menos que o esperado no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Segunda.

Em um relatório, o Instituto Nacional de Estatísticas da China informou que o valor do PIB Chinês caiu para uma taxa anual de 7,7% partindo de 7,8% no mês anterior.

Analistas esperavam redução do valor do PIB Chinês para 7,6% no mês passado.

==========

NZDUSD M5 : 15 pips por CNY - PIB evento Notícias

==========

GBPUSD : 18 pips por CNY - PIB evento Notícias




==========

EURUSD M5 : 10 pips por CNY - PIB evento Notícias


==========

AUDUSD M5 : 20 pips por CNY - PIB evento Notícias


==========

USDCAD M5 : 20 pips por CNY - PIB evento Notícias



==========

USDJPY M5 : 18 pips por CNY - PIB evento Notícias


 

Hoje é feriado nos Estados Unidos (Martin Luther King) e as bolsas por lá não irão abrir... logo, é de se esperar um dia de baixo volume aqui no Brasil.

Hoje também é dia de vencimento de opções sobre ações na Bovespa. Normalmente dias de vencimento de opções são dias de alta volatilidade, mas sem o volume do mercado americano acredito que o pregão de hoje seja morno...

A grande notícia do dia: o PIB da China mostra o menor crescimento dos últimos 14 anos! Isso também deve afetar as negociações na Bovespa hoje! No momento o índice futuro na BM&F (WING14) já está com queda de -0,30%.

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3153133/pib-china-pressiona-bolsas-mundiais-prejuizo-deutsche-afeta-mercado-alemao

PIB da China pressiona bolsas mundiais; prejuízo do Deutsche afeta mercado alemão
  • Leonardo Silva
  • www.infomoney.com.br
Bolsas repercutiram negativamente dados divulgados nessa segunda-feira pela China; bolsas dos EUA ficarão fechadas por conta do feriado de Martin Luther King
 
Nesses exemplos é possível notar que quando o impacto da notícia fica nessa faixa pequena, como em torno de 20 pips, o mercado acaba corrigindo rapidamente na maior parte das vezes. 
Isso torna bem mais complexo obter resultados consistentes com os trades e com esse estilo de operação, equilibrando o mercado como um todo.
 

2013-01-20 21:45 GMT (or 22:45 MQ MT5 time) | [NZD - IPC]

  • dados passado é de 0.9%
  • dados de previsão é de -0.1%
  • dados reais é de 0.1% de acordo com o comunicado de imprensa mais recente

se real  > previsão = bom para moeda (por NZD no nosso caso)

==========

IPC


O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a variação dos preços de bens e serviços a partir da perspectiva do consumidor.
É uma forma essencial para medir as mudanças nas tendências de compras e inflação.
Uma leitura maior do que o esperado deve ser tomada como positiva/bullish para o NZD, enquanto que uma leitura menor do que o esperado deve ser tomada como negativa/bearish para o NZD.

==========

NZDUSD M5 : 75 pips por NZD - IPC evento Notícias


 

2013-01-23 01:45 GMT (or 02:45 MQ MT5 time) | [CNY - HSBC Manufacturing PMI]

==========

Cobre cai com investidores enfocando dados de PMI da China

Os contratos futuros de petróleo subiram para uma alta de três semanas nesta quarta-feira, uma vez que o otimismo cada vez maior em relação às perspectivas globais e o impacto sobre as perspectivas de demanda futura de petróleo impulsionaram o apelo pela commodity.

Na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), o petróleo West Texas Intermediate para entrega em março foi negociado a US$ 95,45 o barril durante as negociações europeias da manhã, subindo 0,5%.

No início do dia, os contratos futuros de petróleo negociados em Nova York atingiram uma alta da sessão de US$ 95,71 por barril, o nível mais forte desde 3 de janeiro. Os preços do petróleo WTI subiram 0,4% na terça-feira, para US$ 94,97 por barril.

Espera-se que os contratos futuros de petróleo da Nymex encontrem apoio em US$ 93,65 por barril, a baixa de 21 de janeiro, e resistência em US$ 95,73 por barril, a alta de 3 de janeiro.

Na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional elevou sua projeção de crescimento econômico mundial para US$ 3,7% em 2014, acima de uma estimativa de 3,6% feita em outubro.

Cobre cai com investidores enfocando dados de PMI da China
  • Investing.com
  • br.investing.com
Investing.com – Os contratos futuros de petróleo subiram para uma alta de três semanas nesta quarta-feira, uma vez que o otimismo cada vez maior em relação às perspectivas globais e o impacto sobre as perspectivas de demanda futura de petróleo impulsionaram o apelo pela commodity. Na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), o petróleo West Texas...
 

Após três dias de queda, blue chips puxam Ibovespa para cima.

 

http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3157698/ibovespa-ganha-folego-sobe-sessao-que-blue-chips-sao-protagonistas 

Ibovespa ganha fôlego e sobe 1%, em sessão em que blue chips são "protagonistas"
  • Lara Rizério
  • www.infomoney.com.br
Índice ganha forças e volta aos 49.000 pontos; Vale e Petrobras sobem com falas de seus presidentes e siderúrgicas diminuem perdas
