2013-01-16 00:30 GMT (or 01:30 MQ MT5 time) | [AUD - Índice de Desemprego]
...
AUDUSD M5 : 87 pips por AUD - Índice de Desemprego evento Notícias :...
newdigital, excelente amostra de um acontecimento real de mercado durante uma notícia!
Alta da Selic num dia, queda da Bolsa no outro...
Lembrando que na próxima segunda-feira (20/01/2014) é vencimento de opções sobre ações na Bovespa! Segue abaixo a notícia.
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3150495/ibovespa-quebra-sequencia-altas-2014-com-opcoes-alta-selic
2013-01-17 09:30 GMT (or 10:30 MQ MT5 time) | [GBP - Vendas no Varejo]
se real > previsão = bom para moeda (por GBP no nosso caso)
==========
As vendas no varejo do Reino Unido 2,6% vs. estimativa de 0,4%
O valor das vendas no varejo do Reino Unido subiu mais que o esperado no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Sexta.
Em um relatório, o Escritório de Estatísticas Nacionais informou que o valor das vendas no varejo do Reino Unido subiu para 2,6% partindo de 0,1% no mês anterior valor que foi revisto caiu de 0,3%.
Analistas esperavam aumento do valor das vendas no varejo do Reino Unido 0,4% no mês passado.
==========
GBPUSD M5 : 116 pips por GBP - Vendas no Varejo evento Notícias :
==========Base de Código : MaksiGen_Range_Move MTF
Novo índice de desemprego no Brasil, agora abrangendo 3.500 municípios, monstra taxa de desemprego maior que aquela registrada em regiões metropolitanas.
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/01/novo-indice-mostra-desemprego-em-74-no-2-trimestre-de-2013-diz-ibge.html
2013-01-20 02:00 GMT (or 03:00 MQ MT5 time) | [CNY - GDP]
se real > previsão = bom para moeda (por CNY no nosso caso)
==========PIB Chinês 7,7% vs. estimativa de 7,6%
O valor do produto interno bruto do China caiu menos que o esperado no mês passado de acordo com dados oficiais mostrados na Segunda.
Em um relatório, o Instituto Nacional de Estatísticas da China informou que o valor do PIB Chinês caiu para uma taxa anual de 7,7% partindo de 7,8% no mês anterior.
Analistas esperavam redução do valor do PIB Chinês para 7,6% no mês passado.
==========
NZDUSD M5 : 15 pips por CNY - PIB evento Notícias :
==========GBPUSD : 18 pips por CNY - PIB evento Notícias :
==========
EURUSD M5 : 10 pips por CNY - PIB evento Notícias :
==========
AUDUSD M5 : 20 pips por CNY - PIB evento Notícias :
==========
USDCAD M5 : 20 pips por CNY - PIB evento Notícias :
==========
USDJPY M5 : 18 pips por CNY - PIB evento Notícias :
Hoje é feriado nos Estados Unidos (Martin Luther King) e as bolsas por lá não irão abrir... logo, é de se esperar um dia de baixo volume aqui no Brasil.
Hoje também é dia de vencimento de opções sobre ações na Bovespa. Normalmente dias de vencimento de opções são dias de alta volatilidade, mas sem o volume do mercado americano acredito que o pregão de hoje seja morno...
A grande notícia do dia: o PIB da China mostra o menor crescimento dos últimos 14 anos! Isso também deve afetar as negociações na Bovespa hoje! No momento o índice futuro na BM&F (WING14) já está com queda de -0,30%.
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3153133/pib-china-pressiona-bolsas-mundiais-prejuizo-deutsche-afeta-mercado-alemao
2013-01-20 21:45 GMT (or 22:45 MQ MT5 time) | [NZD - IPC]
se real > previsão = bom para moeda (por NZD no nosso caso)
==========IPC
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a variação dos preços de bens e serviços a partir da perspectiva do consumidor.
É uma forma essencial para medir as mudanças nas tendências de compras e inflação.
Uma leitura maior do que o esperado deve ser tomada como positiva/bullish para o NZD, enquanto que uma leitura menor do que o esperado deve ser tomada como negativa/bearish para o NZD.
==========
NZDUSD M5 : 75 pips por NZD - IPC evento Notícias :
2013-01-23 01:45 GMT (or 02:45 MQ MT5 time) | [CNY - HSBC Manufacturing PMI]
==========
Cobre cai com investidores enfocando dados de PMI da China
Os contratos futuros de petróleo subiram para uma alta de três semanas nesta quarta-feira, uma vez que o otimismo cada vez maior em relação às perspectivas globais e o impacto sobre as perspectivas de demanda futura de petróleo impulsionaram o apelo pela commodity.
Na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), o petróleo West Texas Intermediate para entrega em março foi negociado a US$ 95,45 o barril durante as negociações europeias da manhã, subindo 0,5%.
No início do dia, os contratos futuros de petróleo negociados em Nova York atingiram uma alta da sessão de US$ 95,71 por barril, o nível mais forte desde 3 de janeiro. Os preços do petróleo WTI subiram 0,4% na terça-feira, para US$ 94,97 por barril.
Espera-se que os contratos futuros de petróleo da Nymex encontrem apoio em US$ 93,65 por barril, a baixa de 21 de janeiro, e resistência em US$ 95,73 por barril, a alta de 3 de janeiro.
Na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional elevou sua projeção de crescimento econômico mundial para US$ 3,7% em 2014, acima de uma estimativa de 3,6% feita em outubro.
Após três dias de queda, blue chips puxam Ibovespa para cima.
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3157698/ibovespa-ganha-folego-sobe-sessao-que-blue-chips-sao-protagonistas