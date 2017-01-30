Metodologia de teste de qualidade de dados
Espero agora as contribuições de vocês!
Abraços,
Malacarne
Malacarne, muito bom, já temos um script aberto, mas como comentei no outro tópico considero importante termos um EA fazendo o teste apenas em memória, evitando qualquer overhead ou latência de acesso ao disco, que pode ser uma das causas dos problemas.
Nesse caso, aproveitando teu trabalho e disponibilização, sugiro termos os dois sistemas (script + EA), sendo que o EA eu posso ficar responsável e publicar aqui assim que possível, para análise e uso de todos.
Se puder postar algo a respeito, será de imensa valia! Só para constar, no meu servidor uso apenas discos solid state (SSD), mas concordo com você que pode haver latência também de acesso ao disco.
Aguardo também o resultado dos teus testes!
Abraços,
Malacarne
Se eu entendi bem, o script acima destina-se a dados de Tick a partir de diferentes plataformas / user, depois de ser capaz de comparar e avaliar a qualidade dos dados entregues por MT5.
Mercado está agora fechada, por isso não posso fazer algum teste, mas aqui estão algumas observações:
- Sobre OnTick, documentação diz :
Todas as novas cotações que são recebidas enquanto o programa está rodando são ignoradas até que a execução da função OnTick() esteja concluída. Após isso, a função rodará somente após uma nova cotação ser recebida. O evento NewTick é gerado independentemente da negociação automática ser permitida ou não (botão "AutoTrading Permite/Proíbe"). A proibição de negociação automática significa somente que o envio de solicitações de negociação a partir de um Expert Advisor não é permitido, enquanto o Expert Advisor continua trabalhando.
Então, se o seu objetivo é o de verificar Tick, você tem que voltar de OnTick () o mais rápido possível. Que não é o que o seu código faz.
- Qual é o objetivo dessa parte do código? Está a gravar Tick recebido real, SERIES_SYNCHRONIZED é sobre dados históricos (TimeSeries), então t sua parte do código não é necessário.
//--- Verificando sincronismo com o servidor de dados bool synchronized= false ; int attempts= 0 ; //--- Cinco tentativas de sincronização while (attempts< 5 ) { if ( SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_SYNCHRONIZED )) { synchronized= true ; break ; } attempts++; Sleep ( 10 ); }
- A documentação recomenda usar SymbolInfoTick para recuperar informações sobre a última Tick:
É recomendável usar SymbolInfoTick() se a função for usada para obter informações sobre o último tick. É bom possível que nenhuma cotação tenha aparecido ainda desde que o terminal se conectou a uma conta de negociação. Em tal situação, o valor solicitado será indefinido
Na maioria dos casos, é suficiente usar a função SymbolInfoTick() permitindo a um usuário receber os valores dos preços Compra, Venda, Último, Volume e a hora da chegada do último tick através de uma única chamada.
- Você não tem para Imprimir () alguma coisa ou até mesmo usar operação de arquivo que são muito lentos. Como Figurelli escreveu, você tem que fazer o processo na memória, e só depois gravar em um log.
Vou postar mais quando o mercado estará aberto.
Perfeito Alain, já estou trabalhando em um EA que processa o tick da forma mais rápida possível em memória, com a opção de coletar preços ou não (quando coletar vou usar SymbolInfoTick como recomendado), assim que terminar e testar em backtesting publico o fonte aqui.
Segue o EA de testes, com opção de coletar apenas ticks ou ticks/preços.
No final desse post tem um anexo com o arquivo do EA completo (tick_count.mq5) para facilitar a instalação e operação.
Note que é necessário optar por "Enable Tick Price"=true para coletar ticks/preços. O default é false, ou seja, coletar apenas ticks (teoricamente o mais rápido possível).
// input parameters input bool enable_price=false; // Enable Tick Price // global int tick=0,min=0,minuto=-1,cont=0,cont_max=0,cont_min=10000,avg=0,cont_tick=0; double avgAsk=0,avgBid=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- MqlTick realTick; MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt); if (tick>0) { cont++; tick++; if (enable_price==true) { if (SymbolInfoTick(Symbol(),realTick)) { cont_tick++; avgAsk+=realTick.ask; avgBid+=realTick.bid; } } } if (dt.min!=minuto) { if (cont_tick>0) { avgAsk/=cont_tick; avgBid/=cont_tick; } else { avgAsk=0; avgBid=0; } cont_tick=0; minuto=dt.min; if (cont>cont_max) cont_max=cont; if (cont<cont_min) cont_min=cont; if (min>0) avg=tick/min; Comment("Tick Count - ",Symbol()," - Minutes: ",min," >> Ticks: ",tick," - Cont: ",cont," - Min: ",cont_min," - Max: ",cont_max, " - Avg.Tick: ",avg," (Avg.Ask: ",DoubleToString(avgAsk,5),", Avg.Bid: ",DoubleToString(avgBid,5),")"); if (tick==0) tick++; min++; cont=0; avgAsk=0; avgBid=0; } //--- }
Exemplo de tela de coleta de ticks/preços:
Obs: a contagem só inicia após o começo de um novo minuto no servidor, dessa forma é possível ativar vários EAs simultâneos (dentro do mesmo minuto) que eles irão começar a contar no mesmo momento.
Pessoal, segue uma sugestão de próximos passos agora que temos um Script+EA, para comecar os testes na segunda-feira:
Desculpe, mas a tradução não é muito clara. Você recomenda para abrir cartas para (WINZ13, PETR4) em duas plataformas diferentes? É no mesmo computador?
Se algumas pessoas estão começando a testar, você está sugerindo para coletar dados durante toda a sessão? Das 10.00 às 17,00 para PETR4 e de 09.00 a 18.00 para WINZ13 (horário do servidor), tanto quanto eu posso ver.
Senhores, obrigado pelas contribuições! Após as sugestões de vocês, vou enviar em anexo o código modificado do script para gravação de ticks.
Entretanto, após analisar o Expert Advisor do Figurelli, tenho algumas críticas a fazer:
1) vi que o mesmo faz a contagem de ticks com plotagem visual das informações, mas não gera logs para futuras comparações; talvez fosse interessante fazer a escrita dos dados recebidos pelo menos a cada um minuto no disco (o que acredito não deva impactar a performance do expert advisor) ou, na pior das hipóteses, ao término do EA.
2) outra crítica que faço é o fato de que o mesmo apenas analisar a quantidade de ticks recebidos, mas não faz uma análise da qualidade dos mesmos; vi que é feito um cálculo de média para os ticks, cuja finalidade para ser sincero ainda não compreendi; lembrando que ao fazer o cálculo da média perde-se muito a qualidade da informação em si...
No mais, o intuito desse post é justamente esse: gerar uma metodologia que tenha um consenso mínimo entre os membros do fórum para que possamos, de forma conjunta, analisar a qualidade dos dados que estamos recebendo e utilizando no terminal MetaTrader.
Segue abaixo o código modificado e o arquivo.
#property version "1.001" #property description "Script usado para gravar ticks de um ativo." //╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗ //║ GLOBAL VARIABLES ----------------------------------------------- ║ //╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝ int filehandle, SystemTime[4], wMilliSec; datetime tick_time; double tick_ask, tick_bid, tick_last; ulong tick_volume; string filename, time_stamp, mls; //╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗ //║ ON INIT -------------------------------------------------------- ║ //╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝ int OnInit() { //--- filename = TimeToString(TimeLocal(),TIME_DATE)+"_"+_Symbol+".txt"; filehandle = FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_TXT,'\t'); //--- if (filehandle!=INVALID_HANDLE) { FileWrite(filehandle,"Time","Symbol","Ask","Bid","Last","Volume"); Print ("Início da exportação."); } else Print("Erro de gerenciamento de arquivo! Erro = ",GetLastError()); //--- return(0); } //╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗ //║ ON TICK -------------------------------------------------------- ║ //╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝ void OnTick() { MqlTick last_tick; if(SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick)) { //--- Definindo os ticks tick_time = last_tick.time; tick_ask = last_tick.ask; tick_bid = last_tick.bid; tick_last = last_tick.last; tick_volume = last_tick.volume; } //--- Gravando os ticks if(filehandle!=INVALID_HANDLE) { //Print(tick_time," ",tick_ask," ",tick_bid," ",tick_last," ",tick_volume); FileWrite(filehandle, tick_time, _Symbol, tick_ask, tick_bid, tick_last, tick_volume); } else Print("Gravação de TXT falhou! Erro = ",GetLastError()); }
Olá Figurelli e Malacarne,
Acho que ambas as abordagens são complementares, e eu sugiro que chegar a um acordo para avançar para algum teste com seus EAs atuais (ver posts acima). Se nós temos pelo menos 3 pessoas a coleta de dados, podemos obter primeiras pistas, antes de continuar a melhorar, se necessário.
