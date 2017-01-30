Metodologia de teste de qualidade de dados - página 12

Novo comentário
 
angevoyageur:
Se você obteve o erro 4802, isso significa que a EA não encontrar indicador. Você mudou o nome do indicador? Você quis colocá-lo diretamente na pasta de indicadores?
OMFG... me perdoe... eu o coloquei na pasta de scripts! Vou alterar isso agora!
 
figurelli :

Bem, como o tópico é "Metodologia de teste de qualidade de dados", talvez esse mesmo tópico possa continuar, desde que se divida e qualifique os dados, como por exemplo:

- teste de qualidade do market data (preços e volumes recebidos são completos e corretos?)

- teste de qualidade dos ticks (todos ticks são enviados?)

- teste de qualidade de stoploss e takeprofit (são realmente executados com os preços encaminhados nas ordens?)

- teste de qualidade dos dados de backtesting (o OHLC minuto é igual ao market data?)

- teste de latência dos dados (qual o atraso percebido pelo EA em relação aos dados reais de mercado?)

- etc

Dessa forma esse tópico se tornaria um grande fórum de análise da qualidade de dados e talvez essa abordagem seja melhor que várias análises dispersas em vários tópicos. 

Na minha opinião, é melhor ter, tópico separado, esta para dados em tempo real. Backtesting é um outro tópico. E ordens (stoploss, takeprofit ...) também. É muito mais fácil de seguir, quando nem tudo está misturado.
[Excluído]  
figurelli:
Rodrigo, parece que o servidor está fora mesmo, também não consegui criar contas hoje e nem logar nas existentes. 
Servidor MetaBrazil-Demo funcionando novamente após atualização.
 
MetatraderBR:
Servidor MetaBrazil-Demo funcionando novamente após atualização.
Ótima notícia, obrigado por compartilhar.
 
angevoyageur:
Na minha opinião, é melhor ter, tópico separado, esta para dados em tempo real. Backtesting é um outro tópico. E ordens (stoploss, takeprofit ...) também. É muito mais fácil de seguir, quando nem tudo está misturado.
Perfeitamente, Alain, o importante é o conteúdo, a forma nos adaptamos. Obrigado.
 
figurelli:
Perfeitamente, Alain, o importante é o conteúdo, a forma nos adaptamos. Obrigado.
Eu fiz um erro anteriormente ...É muito mais fácil de seguir, quando tudo não é misto.
 
angevoyageur:
Eu fiz um erro anteriormente ...É muito mais fácil de seguir, quando tudo não é misto.

Sua frase estava perfeita "Na minha opinião, é melhor ter tópicos separados", não houve erro, e já está acontecendo na prática essa separação com esse novo tópico do Malacarne (https://www.mql5.com/pt/forum/16480).


Capturando eventos no livro de ofertas (DOM) através do MetaTrader
Capturando eventos no livro de ofertas (DOM) através do MetaTrader
  • www.mql5.com
Para realizar os testes, nosso moderador Alain Verleyen já prontamente disponibilizou dois arquivos para teste: um indicador e um expert advisor.
 
figurelli :

Sua frase estava perfeita " Na minha opinião, é melhor ter tópicos separados", não houve erro, e já está acontecendo na prática essa separação com esse novo tópico do Malacarne ( https://www.mql5.com/pt/forum/16480 ).


Al é bom, então ... ufa
 
angevoyageur:
Al é bom, então ... ufa

;-)

Alias, essa questão me chamou a atenção para algo óbvio, que seria existir um "caminho de pães" nos tópicos (como acontece em outros fórums), ou seja sub-tópicos, como por exemplo:

- Qualidade -> Dados -> Ticks

- Qualidade -> Dados -> DOM

- Qualidade -> Backtesting -> Ticks

etc ...

Talvez essa fosse a solução mais elegante e apropriada, mas enquanto isso vamos criando vários tópicos na área de qualidade.

 
figurelli :

;-)

Alias, essa questão me chamou a atenção para algo óbvio, que seria existir um "caminho de pães" nos tópicos (como acontece em outros fórums), ou seja sub-tópicos, como por exemplo:

- Qualidade -> Dados -> Ticks

- Qualidade -> Dados -> DOM

- Qualidade -> Backtesting -> Ticks

etc ...

Talvez essa fosse a solução mais elegante e apropriada, mas enquanto isso vamos criando vários tópicos na área de qualidade.

Eu sei, nós (moderadores) já pediu coisas semelhantes a Metaquotes. Você pode tentar fazer a sugestão de ServiceDesk.
1...56789101112131415
Novo comentário