Alain, essa era uma forte suspeita que eu tinha !!!
Entretanto até hoje eu não encontrei nenhuma fonte segura que pudesse confirmar essa informação! Se OnTick( ) e OnCalculate( ) deliberadamente processam apenas o último tick quando diversos ticks chegam simultaneamente no mercado, aí nós temos um problema muito sério para aquelas estratégias baseadas em ticks!!! Isso também explica perfeitamente a razão pela qual em momentos de "estresse" no mercado (onde várias ordens chegam simultaneamente) diversos ticks deixam de ser computados...
Para ser muito sincero, essa informação é crucial, pois eu conheço (e uso...) diversas estratégias baseadas em ticks. Logo, um eventual processamento parcial dos ticks poderia inviabilizar completamente essas estratégias... :-(
Caso consiga encontrar essa referência, seria extremamente valioso esse post !!!
Abraços,
Malacarne
Vamos para nomes Rogério, Rodrigo,
Para mim, tem sempre ser óbvio que você sempre perder alguns carrapatos. A grande questão era "qual parte (percentagem de carrapatos), você pode permitir que a perda". Eu sei 3 razões para a perda de alguns carrapatos:
Há, possivelmente, outra razão para perder Tick, mas apenas Metaquotes pode responder, eu acho.
Sobre a qualidade dos Carrapatos recebidos, a única maneira de ter respostas definitivas seria comparar o que é recebido para que o corretor enviou, mas provavelmente não é possível.
Vamos ver qual é a conclusão que podemos tirar nossos testes atuais.
P.S: Eu tenho uma referência sobre o ponto 3, mas eu não encontrá-lo no momento. Ok, eu achei, da seção russa.
Me parece que para uma média de ticks superior a 20 por minuto, a eventual perda de até 2 ticks (10%) nesse intervalo não deveria afetar nenhuma estratégia com um bom stoploss/takeprofit escrito na pedra, e na prática somando todos minutos o índice de perda é bem menor ainda.
Concordo com a ideia de que esse índice de perda é normal, principalmente no ambiente de roteamento Internet, onde não há garantia de entrega.
Não por menos, as melhores soluções de HFT ficam hospedadas dentro das bolsas e/ou corretoras, para diminuir ao máximo essa perda.
Mas essa ainda não é minha conclusão final pois a variação do índice Bovespa de hoje até agora é menor que 500 pontos, e não vimos ainda os dados dos logs.