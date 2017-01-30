Metodologia de teste de qualidade de dados - página 7

Malacarne:

http://www.bmfbovespa.com.br/download/BOLETINSDIARIOS/bdi_06_20131216.pdf

28.913 negócios (horário regular).

Fonte: Boletim Diário de Informações (BDI) - BM&F Bovespa (página B8) 

Malacarne, como a grande diferença ficou no mini índice, temos um pdf similar para WINZ13 (com o número oficial de 51.339 negócios abaixo)? Obrigado.

WINZ13
Volume medido (EA)      32.648
Volume de Tick (dia)    51.339
 
figurelli:

Meus resultados de hoje para PETR4 (Volume total: 22.744):


Servidor/MT_1Servidor/MT_2Laptop/MT_1Laptop/MT_2
EA_Figurelli 17.30417.27616.63416.829
Perda-23,9%-24,0%-26,9%-26,0%
Script_Malacarne17.35317.30416.23715.977
Perda-23,7%-23,9%-28,6%-29,8%

 
Assim que fechar WINZ13 posto os resultados.

Abraços,
Malacarne 

 
Perfeito, obrigado.
 
Impressionante a melhoria do teu Script, está mais rápido que o Usain Bolt ;-)

E como o Script tem a vantagem de guardar os históricos, o EA agora ficou apenas para double check.

Obs: no Laptop, que não deve ser SSD, o Script é levemente mais lento. 

 

Meus resultados:


 

 
figurelli:

Impressionante a melhoria do teu Script, está mais rápido que o Usain Bolt ;-)

E como o Script tem a vantagem de guardar os históricos, o EA agora ficou apenas para double check.

Obs: no Laptop, que não deve ser SSD, o Script é levemente mais lento. 

Ahah... eu diria que o mérito é da ferramenta MT5, que realmente é bem rápida... comecei a acreditar nisso depois do Post do Alain... :-)

Mas vamos lá.... Meus resultados de hoje para WINZ13 (Volume total: 60.634):


Servidor/MT_1Servidor/MT_2Laptop/MT_1Laptop/MT_2
EA_Figurelli 40.86541.20136.59037.696
Perda-32,6%-32,0%-39,7%-37,8%
Script_Malacarne40.85941.03538.09838.533
Perda-32,6%-32,3%-37,2%-36,4%

 

Todos os logs seguem em anexo. 

Abraços,
Malacarne

 
Malacarne, muito boa a performance do teu Servidor, no meus testes em um I5 com HD mecânico não consigo chegar nisso.

Hoje vou deixar outra instância do meu EA em outro Servidor melhor, com SSD , Core I7 e 32GB para ver se chega próximo desses teus totais.

 
Pra ser bem sincero, enquanto eu rodava no servidor as duas instâncias MT5, eu ainda gravei (em disco) três vídeos de 60 minutos cada...

Quando comprei o servidor o processador i7-3930K era o décimo processador mais rápido disponível no mercado. Hoje é "apenas" o décimo oitavo (veja a lista: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). Mas compenso essa "perda" dando um overclock nele pra 4.1MHz (originalmente são 3.2MHz). Único problema: aquece muito... Mas nada que um cooler a água Corsair H80 não consiga trazer de volta pra casa dos 30 graus Celsius... :-)

Entretanto, minha percepção é que um simples HD solid state (SSD) aumenta absurdamente o poder de processamento de qualquer máquina... Detalhe: no laptop também tenho HD-SSD, mas apenas para o sistema operacional.

PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End
  • www.cpubenchmark.net
Benchmarks chart of high end Intel and AMD CPU's. Made using thousands of benchmark results and updated daily.
 
Muito bom, nos testes que fiz com SSD para backtesting não tive a melhora esperada.

Esse assunto é uma boa ideia para outro tópico, focado no hardware ideal para operação e/ou otimização.
