Qual o seu nível de conhecimento sobre o MetaTrader 5?

O MetaTrader 5 no Brasil abre as portas para todos desenvolvedores entrarem no segmento de finanças quantitativas.
A outra grande novidade é o site do MQL5.com agora com versão em português (além de inglês, russo e chinês).
Nessa pesquisa, minha ideia é medir um pouco da nossa realidade em termos de nível de conhecimento da plataforma, evidentemente sem nenhum rigor científico, fique à vontade para deixar seus comentários aqui!
A opção Iniciante já começou a se destacar nas respostas (o que aponta alguma tendência para os usuários em português do MT5).
Para efeitos comparativos, criei agora uma pesquisa idêntica, só que no site em inglês (ver link abaixo).
https://www.mql5.com/en/forum/16031
Obs: se alguém conhece bem russo ou chinês e quiser me ajudar na tradução para esses idiomas, podemos criar a mesma pesquisa nessas versões também.
É uma pesquisa interessante, mas será interessante para fundar mais maneira "objetiva" para determinar este nível.
É muito estranho para proclamar-se um 'guru' (1 voto).
Não entendi tua crítica à opção Guru, para mim você é um guru do MT5, pelo menos parece ser (pelo menos alguém aqui no Brasil já se considera assim, porque temos 1 voto).
Eu, sem falsa modéstia, me considero num nível de conhecimento Avançado, mas com sonho de ser um Guru um dia!
Eu não criticar a opção 'Guru', mas a pessoa que em si proclam um guru.
Eu não me considero como um guru em MQL5, votei Avançado.
Entendi, também acho falta de modéstia alguém se considerar um Guru em algo, mas como não estamos medindo modéstia, me pareceu que a opção no mínimo ia mostrar quem já se considera perto do topo.
Comparando a percepção de conhecimento sobre o MT5 da comunidade que fala português com a comunidade internacional (inglês) até esse momento.
Ainda é muito cedo para análises, e não temos nenhum rigor científico aqui, mas como a operação com MT5 é nova na BM&FBovespa, espero que em dezembro de 2014 estas linhas de tendências estejam mais parecidas.
