Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge binomiale negativa con i parametri R e P. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileNegativeBinomial(
double MathQuantileNegativeBinomial(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per la legge binomiale con i parametri R e P. In caso di errore restituisce false. Analogo di qnbinom() in R.
double MathQuantileNegativeBinomial(
bool MathQuantileNegativeBinomial(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
r
[in] Numero di tests di successo.
p
[in] Probabilità di successo.
tail
[in] Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.