CreateSugenoFunction

Crea una funzione Sugeno lineare per il sistema.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // nome della funzione
   const double& coeffs[]       // rapporti della funzione
   )

Parametri

name

[in]  Nome della Funzione.

coeffs[]

[in]  Rapporti della Funzione.

Valore di ritorno

Funzione lineare Sugeno.

Nota

La grandezza dell'array rapporto può essere uguala ad un numero di input o superiore a tale numero di un' unità. Nel primo caso, il termine libero della funzione lineare Sugeno è uguale a zero, mentre nel secondo caso è uguale all'ultimo rapporto.

CreateSugenoFunction

Crea una funzione Sugeno lineare per il sistema.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // nome della funzione
   СList*&       coeffs,        // lista di coppie variabili fuzzy - il rapporto
   const double  constValue     // rapporto del termine libero della funzione
   )

Parametri

name

[in]  Nome della Funzione.

coeffs[]

[in]  Rapporti della Funzione.

Valore di ritorno

Funzione lineare Sugeno.