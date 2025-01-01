CreateSugenoFunction
Crea una funzione Sugeno lineare per il sistema.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parametri
name
[in] Nome della Funzione.
coeffs[]
[in] Rapporti della Funzione.
Valore di ritorno
Funzione lineare Sugeno.
Nota
La grandezza dell'array rapporto può essere uguala ad un numero di input o superiore a tale numero di un' unità. Nel primo caso, il termine libero della funzione lineare Sugeno è uguale a zero, mentre nel secondo caso è uguale all'ultimo rapporto.
CreateSugenoFunction
Crea una funzione Sugeno lineare per il sistema.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parametri
name
[in] Nome della Funzione.
coeffs[]
[in] Rapporti della Funzione.
Valore di ritorno
Funzione lineare Sugeno.