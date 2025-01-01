CreateSugenoFunction
Crée une fonction linéaire de Sugeno pour le système.
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Paramètres
name
[in] Nom de la fonction.
coeffs[]
[in] Ratios de la fonction.
Valeur de Retour
Fonction linéaire de Sugeno.
Note
La taille du tableau de ratios doit être égal au nombre d'entrées ou lui être supérieur de 1. Dans le premier cas, le terme libre de la fonction linéaire de Sugeno est égal à zéro, tandis que dans le deuxième cas, il est égal au dernier ratio.
