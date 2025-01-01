CreateSugenoFunction

Crée une fonction linéaire de Sugeno pour le système.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

const double& coeffs[]

)

Paramètres

name

[in] Nom de la fonction.

coeffs[]

[in] Ratios de la fonction.

Valeur de Retour

Fonction linéaire de Sugeno.

Note

La taille du tableau de ratios doit être égal au nombre d'entrées ou lui être supérieur de 1. Dans le premier cas, le terme libre de la fonction linéaire de Sugeno est égal à zéro, tandis que dans le deuxième cas, il est égal au dernier ratio.

CreateSugenoFunction

Crée une fonction linéaire de Sugeno pour le système.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

СList*& coeffs,

const double constValue

)

Paramètres

name

[in] Nom de la fonction.

coeffs[]

[in] Ratios de la fonction.

Valeur de Retour

Fonction linéaire de Sugeno.