OnEvent

Manipulador de eventos do gráfico.

virtual bool OnEvent(

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

)

Parâmetros

id

[in] ID do evento.

lparam

[in] Parâmetro do evento tipo long, passado por referência.

dparam

[in] Parâmetro do evento tipo double, passado por referência

sparam

[in] Parâmetro do evento tipo string, passado por referência

Valor de retorno

verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.