- Create
- OnEvent
- AddItem
- ListViewItems
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateEdit
- CreateButton
- CreateList
- OnClickEdit
- OnClickButton
- OnChangeList
- ListShow
- ListHide
OnEvent
Manipulador de eventos do gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parâmetros
id
[in] ID do evento.
lparam
[in] Parâmetro do evento tipo long, passado por referência.
dparam
[in] Parâmetro do evento tipo double, passado por referência
sparam
[in] Parâmetro do evento tipo string, passado por referência
Valor de retorno
verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.