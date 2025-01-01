- Create
- OnEvent
- AddItem
- ListViewItems
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateEdit
- CreateButton
- CreateList
- OnClickEdit
- OnClickButton
- OnChangeList
- ListShow
- ListHide
OnEvent
Gestionnaire d'évènement graphique.
virtual bool OnEvent(
Paramètres
id
[in] Identifiant d'évènement.
lparam
[in] Paramètre d'évènement de type long, passé par référence.
dparam
[in] Paramètre d'évènement de type double, passé par référence.
sparam
[in] Paramètre d'évènement de type string, passé par référence.
Valeur de retour
vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon