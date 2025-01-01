- Create
- OnEvent
- AddItem
- ListViewItems
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateEdit
- CreateButton
- CreateList
- OnClickEdit
- OnClickButton
- OnChangeList
- ListShow
- ListHide
Create
Cria novo controle CComboBox.
|
virtual bool Create(
Parâmetros
chart
[in] ID de gráfico.
name
[in] Nome exclusivo do controle.
subwin
[in] Sub-janela do gráfico.
x1
[in] Coordenada X do canto superior esquerdo.
y1
[in] Coordenada Y do canto superior esquerdo.
x2
[in] Coordenada X do canto inferior direito.
y2
[in] Coordenada Y do canto inferior direito.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.