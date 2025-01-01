OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse.

virtual bool OnEvent(

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

)

Parameter

id

[in] Identifikator des Ereignisses.

lparam

[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von long-Typ.

dparam

[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von double-Typ.

sparam

[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von string-Typ.

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.