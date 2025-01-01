- Create
- OnEvent
- AddItem
- ListViewItems
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateEdit
- CreateButton
- CreateList
- OnClickEdit
- OnClickButton
- OnChangeList
- ListShow
- ListHide
OnEvent
Chart event handler.
|
virtual bool OnEvent(
Parameters
id
[in] Event ID.
lparam
[in] Event parameter of long type passed by reference.
dparam
[in] Event parameter of double type passed by reference.
sparam
[in] Event parameter of string type passed by reference.
Return Value
true - event processed, otherwise - false.