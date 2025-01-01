DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCComboBoxOnEvent 

OnEvent

Manejador de evento gráfico.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // Identificador
   const long&    lparam,     // parámetro evento de tipo long
   const double&  dparam,     // parámetro evento de tipo double
   const string&  sparam      // parámetro evento de tipo string
   )

Parámetros

id

[in]  Identificador del evento.

lparam

[in]  Parámetro evento de tipo long, pasado por referencia.

dparam

[in]  Parámetro evento de tipo double, pasado por referencia.

sparam

[in]  Parámetro evento de tipo string, pasado por referencia.

Valor devuelto

true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.