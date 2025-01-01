ДокументацияРазделы
OnEvent

Обрабатывает все события графика.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // идентификатор
   const long&    lparam,     // параметр
   const double&  dparam,     // параметр
   const string&  sparam      // параметр
   )

Параметры

id

[in]  Идентификатор события.

lparam

[in]  Ссылка на параметр события типа long.

dparam

[in]  Ссылка на параметр события типа double.

sparam

[in]  Ссылка на параметр события типа string.

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.