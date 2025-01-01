Operações matemáticas

As operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser realizadas em matrizes e vetores, de forma elementar, isto é, operando-se elemento por elemento.

Ambas as matrizes ou ambos os vetores devem ser do mesmo tipo e ter as mesmas dimensões. Cada membro da matriz opera com o membro correspondente da segunda matriz.

Como segunda soma (multiplicador, subtractor, divisor) também pode ser usado um escalar do tipo apropriado (double, float ou complex). Nesse caso, cada membro da matriz ou vetor operará com o escalar especificado.

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};



matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;

matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;

matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // produto Hadamard (Hadamard product) não deve ser confundido com o produto de matrizes (matrix product)! para isso há uma função especial MatMul

matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;



matrix_c1=matrix_a+1;

matrix_c2=matrix_b-double_value;

matrix_c3=matrix_a*M_PI;

matrix_c4=matrix_b/0.1;



//--- operações são localmente possíveis

matrix_a+=matrix_b;

matrix_a/=2;

As mesmas operações estão disponíveis para vetores.