Operações matemáticas
As operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser realizadas em matrizes e vetores, de forma elementar, isto é, operando-se elemento por elemento.
Ambas as matrizes ou ambos os vetores devem ser do mesmo tipo e ter as mesmas dimensões. Cada membro da matriz opera com o membro correspondente da segunda matriz.
Como segunda soma (multiplicador, subtractor, divisor) também pode ser usado um escalar do tipo apropriado (double, float ou complex). Nesse caso, cada membro da matriz ou vetor operará com o escalar especificado.
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
As mesmas operações estão disponíveis para vetores.