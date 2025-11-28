당사 팬 페이지에 가입하십시오
Heiken_Ashi_Smoothed 지표 기반 거래 신호 모듈 - MetaTrader 5용 라이브러리
신호는 바가 닫히는 순간에 형성됩니다. 포지션 오픈 신호는 Heiken_Ashi_Smoothed 지표에 의해 형성된 캔들 색상의 변화입니다.
생성된 Expert Advisor가 올바르게 작동하려면 terminal_data_terminal\MQL5\Indicators 디렉토리에 컴파일된 Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 지표 파일이 있어야 합니다.
이 트레이딩 신호 모듈을 기반으로 트레이딩 로봇을 만드는 과정은 특이점이 없으며"초보자를 위한 MQL5 마법사" 문서에 자세히 설명되어 있습니다. 거래 신호 모듈을 구축하는 일반적인 아이디어는 "세마포어 지표를 사용하는 가장 간단한 거래 시스템" 문서에 나와 있습니다.
아래 테스트에서는 전문가 조언자의 기본 입력 매개변수를 사용했습니다. 손절 및 이익실현은 테스트에 사용되지 않았습니다.
그림.1 차트상의 거래 예시
XAUUSD H4의 2011년 테스트 결과:
그림 2 테스트 결과 차트
참고:
참고: MQL5 마법사를 사용하여 생성된 전문가 조언자는 전문가 조언자 생성 시 추가된 매매신호 모듈의 "투표" 결과에 따라 포지션 개시 또는 청산을 결정합니다. 트레이딩 신호의 메인 모듈(추가된 모든 모듈 포함)도 "투표"에 참여하지만 LongCondition() 및 ShortCondition() 메서드는 항상 0을 반환합니다.
"투표" 계산은 존재하는 모듈 수(메인 모듈 + 추가된 모듈 1개)의 평균을 기반으로 하므로 이를 고려하여 임계값을 지정해야 합니다. 따라서 MQL5 마법사를 사용하여 EA 코드를 생성한 후 Signal_ThresholdOpen 및 Signal_ThresholdClose의 값을 각각 40=(0+80)/2 및 20=(0+40)/2로 설정해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/833
