Библиотеки

Модуль торговых сигналов, выполненный на основе индикатора Heiken_Ashi_Smoothed - библиотека для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2833
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
expm_heiken_ashi_smoothed.mq5 (8.53 KB) просмотр
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
heiken_ashi_smsignal.mqh (12.05 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
heiken_ashi_smoothed.mq5 (7.04 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигнал формируется в момент, когда происходит закрытие бара. Сигналом для открытия позиций служит изменение цвета свечи, формируемой индикатором Heiken_Ashi_Smoothed.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Процесс создания торгового робота на основе данного модуля торговых сигналов никаких особенностей не имеет и достаточно подробно изложен в статье "MQL5 Wizard для "чайников"". Общая идея построения модуля торговых сигналов представлена в статье "Простейшие торговые системы с использованием семафорных индикаторов".

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1 Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис.2 График результатов тестирования

Примечание:

Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине после создания кода советника при помощи Мастера MQL5 значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.


