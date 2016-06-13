Das Signal wird gebildet wenn ein Balken schließt. In dem Augenblick, in dem eine von Heiken_Ashi_Smoothed gebildete Kerze ihre Farbe ändert, ist ein Markteinstieg angezeigt.

Speichern Sie die compilierte Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die Erstellung eines Handelsroboters basierend auf diesem Handelssignalmodul ist keine große Angelegenheit. Es wurde detailliert im Artikel "MQL5 Assistent für Dummies" beschrieben. Die allgemeine Idee zur Erstellung eines Handelssignalmoduls wurde im Artikel "Elementare Handelssysteme unter Verwendung von Semaphorindikatoren" beschrieben.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Handelsbeispiele am Chart

Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Hinweis: