Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Anubis - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 814
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrew Tikhonov
O EA participou do Automated Trading Championship 2006.
O EA participou do Automated Trading Championship 2006.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7643
L3_H3_Expert
EA L3 H3 Expert.Trade on qualified RSI
EA Trade on qualified RSI.
Risk Advisor
Script Risck Advisor baseado na relação Risco Percentual.Abovebelowma
EA Abovebelowma.