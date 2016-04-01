CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MultipleMA - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1183
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Robert Hill aka MrPip

Indicador MultipleMA.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7630

DC DC

O indicador que desenha um canal.

Noah10pips2006 Noah10pips2006

EA Noah10pips2006.

Multibreakout Multibreakout

EA Multibreakout.

IDT trading scripts IDT trading scripts

Há alguns scripts no arquivo zip que pode ser muito útil na negociação intraday. Com eles você pode responder as mudanças do mercado muito rapidamente.