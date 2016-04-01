Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RD-TrendTrigger - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 791
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Paul Y. Shimada
Indicador RD-Trend Trigger.
Indicador RD-Trend Trigger.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7550
T3_iAnchMom
Indicador T3 iAnchMom.T3MACO
Indicador T3 MACO.
WcciPatterns
Indicador WcciPatterns. Veja a descrição no próprio código do indicador.PriceVSwma
Indicador Price VSwma.