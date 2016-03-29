Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Elders Safe Zone - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1803
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor: Cubesteak
Indicador Elders Safe Zone.
Indicador Elders Safe Zone.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7514
