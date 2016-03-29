CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

3perekosa - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
763
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Поручик & aka KimIV

Indicador 3perekosa.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7440

3 MA Cross w_Alert v2 3 MA Cross w_Alert v2

O Indicador de alarme 3MA Cross w_Alert v2.

Dinapoli ZZ (ZigZag) Dinapoli ZZ (ZigZag)

Indicador Dinapoli.

ACD_2.mq4 ACD_2.mq4

O indicador exibe os níveis de suporte/resistência.

CADX CADX

Indicador CADX