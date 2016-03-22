Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StepMA_Stoch_KV1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 917
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: TrendLaboratory Ltd
Indicador StepMA Stoch KV1.
Indicador StepMA Stoch KV1.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7302
Highs Lows Signal Alert
Indicador Highs Lows Signal Alert.HiLo Activator
Indicador HiLo Activator.
Trading Comments
Commentary on behalf of Exponential Moving Average.CurrencyChart
The CurrencyChart indicator allows to display the charts of multiple currencies (symbols) in a single window.