Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
5 Bars - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 891
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: EvgeniX
Indicador 5 Bars.
Indicador 5 Bars.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7234
4Hour Vegas Model
Indicador 4Hour Vegas Model10 Minute trader
Indicador 10 Minute trader
5 day Breakout
Indicador 5 day Breakout5 Min RSI 12
Indicador 5 Min RSI 12.