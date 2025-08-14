설명:



가장 빠른 실행을 위해 후속 변환과 코드 최적화가 추가되기 전과 마찬가지로 MetaTrader 4 클라이언트 터미널의 표준 세트에서 속도에 최적화된 원래 버전의 지그재그 인디케이터입니다.



이 글을 쓰는 시점에서 이 보조지표는 MetaTrader 5 클라이언트 터미널에 포함된 유사한 버전보다 8배 빠르게 작동했습니다. 이 보조지표는 1색과 2색의 두 가지 코드 변형으로 제공됩니다.