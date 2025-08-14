거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
지그재그 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 90
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
설명:
가장 빠른 실행을 위해 후속 변환과 코드 최적화가 추가되기 전과 마찬가지로 MetaTrader 4 클라이언트 터미널의 표준 세트에서 속도에 최적화된 원래 버전의 지그재그 인디케이터입니다.
이 글을 쓰는 시점에서 이 보조지표는 MetaTrader 5 클라이언트 터미널에 포함된 유사한 버전보다 8배 빠르게 작동했습니다. 이 보조지표는 1색과 2색의 두 가지 코드 변형으로 제공됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/453
평균 알고리즘을 선택할 수 있는 차이킨 변동성 인디케이터
차이킨 변동성 지표는 최소값과 최대값 사이의 범위 폭에 따라 변동성을 결정합니다. 이 인기 지표의 변형에서는 10가지 가능한 변형 중에서 평균 알고리즘을 선택할 수 있습니다.유사성 기반 마켓워치 심볼 매핑 스크립트
이 스크립트는 메타트레이더 5 EA 또는 스크립트에서 사용자가 구성한 심볼 이름을 브로커가 제공하는 실제 이름에 매핑하기 위한 참조 솔루션입니다. 레벤슈타인 거리 알고리즘을 사용하여 마켓워치에서 가장 유사한 심볼을 자동으로 식별합니다. 심볼 이름의 접두사 또는 접미사 호환성 문제에 직면한 개발자에게 이상적입니다. 특정 요구에 맞게 사용자 지정할 수 있는 시작점입니다.