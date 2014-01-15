O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors pronto para uso com base nas classes da Biblioteca padrão fornecidas no terminal do cliente (ver Criando Expert Advisors prontos no Assistente MQL5 para maiores detalhes). Ele permite verificar suas ideias de negociação de forma rápida, tudo o que você precisa é criar sua classe personalizada de sinais de negociação. A estrutura desta classe e os exemplos podem ser encontrados no artigo Assistente MQL5: Como criar um Módulo de Sinais de Negociação.

Em geral, a ideia é a seguinte: a classe de sinais de negociação é derivada de CExpertSignal, então, é necessário sobrescrever os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.

No livro "Estratégias dos melhores Traders" (em Russo), podemos encontrar várias estratégias de negociação, por hora focaremos nos padrões de velas de reversão , e confirmado pelos osciladores Estocástico, CCI, MFI e RSI.



A melhor maneira de proceder é criando uma classe separada, derivada de CExpertSignal para verificar a formação dos padrões de velas. Para confirmar os sinais de negociação, gerado pelos padrões de velas, é suficiente escrever uma classe, derivada de CCandlePattern e adicionar as características necessárias nela (por exemplo, confirmação por osciladores).

Neste artigo, consideraremos os sinais com base no padrão de velas de reversão "Martelo/Enforcado", confirmado pelo indicador CCI. O módulo de sinais de negociação, baseado na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso na geração de sinais de negociação por meio dos padrões de velas.

1. Padrões de velas de reversão "Martelo" e "Enforcado"



1.1. Martelo

O "Martelo" é uma vela com um corpo pequeno e com um longo pavio inferior, formado após um movimento de baixa nos preços. O padrão "Martelo" indica o fim de uma tendência de baixa.

A cor do corpo da vela não é importante, mas o Martelo altista indica um potencial altista maior. O corpo do padrão "Martelo" se forma com frequência próximo da mínima da vela anterior. Um pavio inferior mais longo e um pavio superior mais curto, leva a um maior potencial no padrão de reversão.





Fig. 1. Padrão de vela "Martelo"

O reconhecimento do padrão "Martelo" está implementado no método CheckPatternHammer() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternHammer() { if ((MidPoint( 1 )<CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 ))>(High( 1 )-(High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )<Open( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão de vela "Martelo".

1.2. Enforcado

O "Enforcado" é uma vela com um corpo pequeno e um longo pavio inferior, formado após um movimento de alta nos preços. O padrão "Enforcado" indica o fim de uma tendência de alta.

A cor do corpo da vela não é importante, mas uma vela baixista indica um potencial baixista maior. O corpo do padrão "Enforcado" se forma com frequência próximo da máxima da vela anterior. Um pavio inferior mais longo e um pavio superior mais curto, leva a um maior potencial no padrão de reversão.





Figure 2. Padrão de vela "Enforcado"

O reconhecimento do padrão "Enforcado" está implementado no método CheckPatternHangingMan() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan() { if ((MidPoint( 1 )>CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 )>(High( 1 )-(High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Open( 1 )>Open( 2 )))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão de vela "Enforcado".

2. Sinais de negociação, confirmado pelo indicador CCI

O sinais de negociação para abrir posições de compra ou venda deve ser confirmado pelo indicador CCI. O valor de CCI deve ser maior/menor que os níveis críticos (-50 para posição comprada e 50 para posição vendida.



O fechamento da posição em aberto depende dos valores de CCI. Ele pode ser feito em 2 casos:



Se a linha CCI atingiu o nível crítico oposto (80 para posição comprada e -80 para posição vendida) Se o sinal reverso não foi confirmado (quando CCI atinge os seguintes níveis: -80 para posição comprada e 80 para posição vendida)





Figura 3. Padrão de vela "Martelo", confirmado pelo indicador CCI

int CH_HM_CCI::LongCondition() - verifica as condições de abertura de posição comprada (retorna 80) e o fechamento da posição vendida (retorna 40);



int CH_HM_CCI::ShortCondition() - verifica as condições de abertura de posição vendida (retorna 80) e o fechamento da posição comprada (retorna 40).

2.1. Abertura de posição comprada/fechamento de posição vendida

A formação do padrão "Martelo" deve ser confirmado pelo indicador CCI: CCI(1)<-50 (o valor de CCI da última barra completa deve ser menor que -50). A posição vendida deve ser fechada se o indicador CCI cruzou para cima o nível crítico -80 ou cruzou para baixo o nível crítico 80.

int CH_HM_CCI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (CCI( 1 )<- 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )>- 80 ) && (CCI( 2 )<- 80 )) || ((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Abertura de posição vendida/fechamento de posição comprada

A formação do padrão "Enforcado" deve ser confirmado pelo indicador CCI: CCI(1)>50 (o valor do indicador CCI da última barra completa deve ser maior que 50). A posição comprada deve ser fechada se o indicador CCI cruzou para baixo os níveis críticos -80 ou 80.

int CH_HM_CCI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (CCI( 1 )> 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 )) || ((CCI( 1 )<- 80 ) && (CCI( 2 )>- 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5

A classe CH_HM_CCI não está incluída na Biblioteca Padrão de classes, para usá-la, é necessário baixar o arquivo ach_hm_cci.mqh (ver anexos) e salvá-lo em client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. O mesmo deve ser feito para o arquivo acandlepatterns.mqh. Você pode usá-lo no Assistente MQL5 após reiniciar o MetaEditor.



Para criar um Expert Advisor inicie o Assistente MQL5:







Fig. 4. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5

Vamos especificar o nome do Expert Advisor:







Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor

Após isso, precisamos selecionar os módulos dos sinais de negociação usados.





Fig. 6. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Em nosso caso usaremos apenas um módulo de sinais de negociação.



Adicionando o módulo de sinais de negociação "Sinais baseado no Martelo/Enforcado e confirmado pelo CCI":







Fig. 7. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Módulo de sinais de negociação adicionado:







Fig. 8. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Você pode selecionar qualquer propriedade de trailing, mas nós usaremos "Trailing Stop não utilizado":







Fig. 9. Propriedades de Trailing do Expert Advisor



Em relação às propriedades de gerenciamento de capital, usaremos "Negociação com volume fixo":







Fig. 10. Propriedades do gerenciamento de capital do Expert Advisor



Ao pressionar o botão "Finalizar", obteremos o código gerado do Expert Advisor, de nome Expert_AH_HM_CCI.mq5, localizado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor gerado:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

deve ser substituído por:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os valores dos níveis de abertura e fechamento de posições.

No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação, nós especificamos os valores fixos das limiares:

Abertura de posição: 80;

Fechamento da posição: 40.



O Expert Advisor, gerado pelo Assistente MQL5 abre e fecha posições utilizando os "votos" dos módulos de sinais de negociação. O voto do módulo principal (como contêiner, ele consiste em todos os módulos adicionados) também é usado, mas seus módulos LongCondition() e ShortCondition() sempre retornam 0.

O resultado da votação do módulo principal também é usado para calcular a média dos "votos". Em nosso caso temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, por isso, temos que levar em consideração ao estabelecer os valores da limiar. Por esta razão os valores de ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.

Os valores dos parâmetros de entrada de Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel está definido com o valor 0, isto significa que o fechamento das posições será executado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.

2.4. Resultados do backtesting com dados históricos



Vamos considerar o backtesting com dados históricos do Expert Advisor como sendo (EURUSD H1, período de teste: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=25, MA_period=5).

Na criação do Expert Advisor usaremos o volume fixo (Negociação com lote fixo, 0.1), o algoritmo de Trailing Stop não é usado (Trailing não utilizado).





Fig. 11. Resultados do teste com o Expert Advisor, baseado em Martelo/Enforcado + CCI

O melhor conjunto dos parâmetros de entrada podem ser encontrado utilizando o Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.

O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 se encontra em anexo em expert_ah_hm_cci.mq5.