MQL5 Wizardは、エキスパートアドバイザーを自動生成することができます。詳細はCreating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizardを参照してください。

2つの指数平滑移動平均線 (fast EMA と slow EMA)のクロスによる戦略を考えてみます。この戦略は、（MQL5 WizardでEAを自動生成する際）"Signals based on crossover of two EMA" です。

トレードシグナル:

買い: Fast EMA が slow EMAを上抜け



売り: Fast EMA が slow EMA を下抜け

この戦略は CSignalCrossEMA classにあります。





図1. 2つの指数平滑移動平均のクロスに基づいたトレードシグナル



トレードシグナル



このトレード手法は CSignalCrossEMA class にあり、 インジケーターの値に簡単にアクセスできるメソッドが入っています。:

double FastEMA( int ind) double SlowEMA( int ind) double StateEMA( int ind)





1. 買いポジション

買いポジションの条件:

StateEMA(1)>0 かつ StateEMA(2)<0: 直近の確定足において、Fast EMA が slow EMA を上抜け



bool CSignalCrossEMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (!(StateEMA( 2 )< 0 && StateEMA( 1 )> 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return ( true ); }

2. 買いの決済

買いポジションの決済条件:

StateEMA(1)<0 かつ StateEMA(2)>0: 直近の確定足において、Fast EMA が slow EMA を下抜け

bool CSignalCrossEMA::CheckCloseLong( double & price) { if (!(StateEMA( 2 )> 0 && StateEMA( 1 )< 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; return ( true ); }





3. 売りポジション

売りポジションの条件は買いポジションの決済と同じです。

bool CSignalCrossEMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (!(StateEMA( 2 )> 0 && StateEMA( 1 )< 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return ( true ); }

4. 売りポジションの決済

売りポジションの決済は買いポジションのエントリーと同じです。

bool CSignalCrossEMA::CheckCloseShort( double & price) { if (!(StateEMA( 2 )< 0 && StateEMA( 1 )> 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; return ( true ); }

MQL5 WizardでEAを生成する

このロジックに基づいたトレードロボットを生成するには、MQL5 Wizardの "Creating Ready-Made Expert Advisors" のシグナルプロパティ "Signals based on crossover of two EMA" を選んでください。 :





図2. MQL5 Wizard の "Signals, based on crossover of two EMA" を選んでください。



次に、trailing stop とmoney and risk management の有無を選択します。エキスパートアドバイザーのコードは自動的に生成されるので、コンパイルすれば、MetaTrader 5 client terminalの Strategy Testerでテスト可能です。

さらに、標準ライブラリには CSignalCrossMA class の "Signals based on crossover of two MA"があります。このトレード手法はよくあるものですが、様々に変化させることができます。 (タイプ、シフト、平均方法、TP・SLのレベル)







図3. MQL5 Wizard の "2つの移動平均のクロスに基づいたシグナル"

テスト結果

過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。 (EURUSD H1, テスト期間: 1.1.2010-05.01.2011, FastPeriod=12, SlowPeriod=24).

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。





図4. ２つのEMAのクロスに基づいたエキスパートアドバイザーのバックテスト結果

アタッチメント: SignalCrossEMA.mqh と CSignalCrossEMA class が terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal folder になければなりません。

MQL5 Wizard を使って生成したエキスパートアドバイザーのコードはcrossover_2ema.mq5 です。