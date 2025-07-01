USDx는 유로(EUR), 엔(JPY), 파운드(GBP), 캐나다 달러(CAD), 스웨덴 크로나(SEK), 스위스 프랑(CHF) 등 6가지 주요 통화 바스켓에 대한 미국 달러의 비율을 나타내는 지수입니다. 1973년 3월부터 계산되었습니다. 1973년 3월을 기준 기간으로 선택한 이유는 당시부터 주요 교역국이 변동환율을 도입했기 때문입니다. USDx 지수의 기준값은 100.00입니다. 이 지수는 미국 주식시장의 주요 지표이며 미국 달러의 국제적 가치에 대한 일반적인 아이디어를 제공합니다.

이 지수는 다음 공식을 사용하여 이러한 통화의 기하학적 가중 평균으로 계산됩니다:

USDx = 50.14348112 * EURUSD^(-0.576) * USDJPY^0.136 * GBPUSD^(-0.119) * USDCAD^0.091 * USDSEK^0.042 * USDCHF^0.036

공식에서 차수 계수는 바스켓에 있는 통화의 가중치에 해당합니다.

이 USDx 지수 지표 구현의 특징 및 장점:

"제어판 MCM"에서 제공하는 서비스를 사용합니다.

실제 다중 통화 모드에서 작동: 각 심볼에 대한 모든 틱을 지연 없이 실시간으로 수신합니다. 각 기호에 대해 초당 여러 개의 틱이 올 수 있으며 모두 처리됩니다.

다중 통화 모드에서 작동: 각 심볼에 대한 모든 틱을 지연 없이 실시간으로 수신합니다. 각 기호에 대해 초당 여러 개의 틱이 올 수 있으며 모두 처리됩니다. 모든 통화쌍의 데이터를완전히 동기화합니다. 일부 통화 쌍의 기록에 "구멍"이 있으면 지수가 계산되지 않으며 표시기 라인에도 "구멍"이 있습니다:

그런데 새 막대가 나타나면 때로는 표시기 선이 즉시 그려지지 않고 모든 통화 쌍에 대한 데이터가있을 때 나타납니다.

각 통화쌍에 대한 서버와의 데이터 동기화를 개별적으로 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는"제어판 MCM" 제어판의"초기화" 이벤트를 통해 이루어집니다. 이를 통해 예를 들어 내역 다운로드 후 "초기화" 이벤트가 발생한 쌍에 대해서만 데이터를 다시 계산하여 지표의 재계산을 절약할 수 있습니다.

완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는"제어판 MCM" 제어판의"초기화" 이벤트를 통해 이루어집니다. 이를 통해 예를 들어 내역 다운로드 후 "초기화" 이벤트가 발생한 쌍에 대해서만 데이터를 다시 계산하여 지표의 재계산을 절약할 수 있습니다. 인디케이터의 코드는 OnTick() 또는 OnTimer()를 통해 구현할 때보다 간단합니다 . 그리고 데이터 수신에 시간 지연이 없습니다.

. 그리고 데이터 수신에 시간 지연이 없습니다. 지수 재계산을 위해 수신 시세 강도를"즉시" 변경할 수 있습니다. 예를 들어 시간별 차트에서 지수를 계산하고 매 틱마다 지수 변화를 모니터링할 필요가 없는 경우"제어판 MCM"을 사용하여 1분에 한 번, 5분에 한 번 또는 1시간에 한 번 등 지수가 다시 계산되도록 이벤트를 설정할 수 있습니다. 각 상품에 "새 틱" 이벤트를 남겨두는 것이 좋습니다. 이는 항상 기호별로 데이터를 제공 할 수있는 기능이없고 다시 요청해야하는 CopyXXXX 기능의 작업 때문입니다. 다음 틱에서 수행하는 것이 좋습니다. 물론 IMHO입니다.

설치 기능:

다중 통화 제어판 "제어판 MCM "을 컴퓨터에 다운로드하고 "iControl panel MCM.mq5"및 "스파이 제어판 MCM.mq5"파일을 컴파일합니다.

"마켓 워치" 창에서 다음 순서대로 기호를 설정해야 합니다: 1. EURUSD, 2. USDJPY, 3. GBPUSD, 4. USDCAD, 5. USDSEK, 6 USDCHF. 이 상태는 표시기에 해당 수표를 삽입하지 않았기 때문에 발생하며이 순서는 표시기의 올바른 계산에 필요합니다.

기호를 설정해야 합니다: 1. EURUSD, 2. USDJPY, 3. GBPUSD, 4. USDCAD, 5. USDSEK, 6 USDCHF. 이 상태는 표시기에 해당 수표를 삽입하지 않았기 때문에 발생하며이 순서는 표시기의 올바른 계산에 필요합니다. iUSDx.zip 아카이브를 /MQL5 디렉토리에 압축을 풉니다. MQL5/Indicators/iUSDx/ 폴더에서 iUSDx.ex5 파일을 실행합니다(예: M1 주기가 있는 EURUSD 차트). 위 그림과 비슷한 그림이 나올 것입니다.

그런 다음 여기에 설명된 대로'제어판 MCM' 패널의'이벤트' 메뉴에서 6개 심볼 모두에 대해 '새 틱' 이벤트를 설정합니다 .

또한 EURUSD 기호에 대한 분 차트에서 "새 막대" 이벤트를 설정합니다. 인디케이터에서 이 이벤트는 현재 시간대에 새 막대가 나타날 때 동기화에 사용되며, 이는 M1과 동일합니다.

더 즐길 수 있습니다.... 적어도 제가 의도한 방식입니다. "급하게" 작성한 것이므로 버그를 발견하면 비공개 메시지로 저에게 편지를 보내주세요.