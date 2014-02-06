请观看如何免费下载自动交易
iUSDx (USD 指数) 多货币对指标 - MetaTrader 5脚本
USDx指数反应了美元兑一篮子货币的表现，包括： EUR, JPY, GBP, CAD, CHF 和 SEK。
USDx 始于1973年3月，布雷顿森林体系解体后不久。开始时，美元指数的值为100.000它最高到160多，在2008年3月16号最低到70.698，是自1973年以来的最低点。
一篮子货币的构成仅仅修改过一次，就是当1999年一些欧洲货币被欧元统一。当美元市场开放时，USDx指数就会有更新，全天24小时，从纽约时间的周日晚间（亚洲时间是周一凌晨）到纽约时间的周五下午。
美元指数是6个货币的几何平均值：
USDx = 50,14348112 * EURUSD^(-0,576) * USDJPY^0,136 * GBPUSD^(-0,119) * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036
本应用的USDx指数的特征是：
- 它使用"MCM 控制面板"。
- 它运行于真正的多货币对模式，实时接收每个货币对的所有报价变动。某些货币的报价会每秒变动多次，所有变动都会被处理。
- 完全同步所有货币对。例如，如果某些货币对没有历史数据，则不计算相应USD指数的值。
顺便说一句，当所有货币对的新柱形都出现时，才绘制指标线。
- 使用MCM控制面板"的"Initialization"事件，实现对每个货币对的数据同步全权控制。当重新计算指标值的时候它允许保存时间（例如，在历史数据加载的时候）。仅在“初始化”事件后，数据才会被重新计算。
- 该指标的实现比使用OnTick()或OnTimer()函数简单要简单许多。优势是没有延迟。
- 你可以"随时"修改指标重新计算的频率。例如，如果你在小时图上计算该指数，你无需在每个tick上重新计算，因此你可以配置"MCM控制面板"的事件（1分钟，5分钟或小时）但是我建议你使用“新的tick”事件，以为CopyXXXX函数有时候需要重复请求历史数据。
如何安装：
- 下载多货币对和指标的"MCM控制面板"，编译"iControl panel MCM.mq5" 和 "Spy Control panel MCM.mq5"。
- Market Watch中的货币对应该按如下排序：
Market Watch中的货币对顺序对于计算该指数很重要。
- EURUSD,
- USDJPY,
- GBPUSD,
- USDCAD,
- USDSEK,
- USDCHF.
- 解压iUSDx.zip 到 /MQL5 文件夹。然后，将iUSDx 从 /MQL5/Indicators/iUSDx/ 中附加到某个图表上，例如EURUSD M1。
- 之后，需要对MCM控制面板事件进行配置：对所有货币对设置 "New tick"事件，如这里所描述的。
- 另外，为EURUSD M1添加"New bar"事件。当新柱形出现在当前时间框架（此处为M1）上时，此事件用于同步。
接下来...开始享受吧。如果你发现有bug，请私信联系我。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/242
