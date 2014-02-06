iUSDx (USD 指数) 多货币对指标

USDx指数反应了美元兑一篮子货币的表现，包括： EUR, JPY, GBP, CAD, CHF 和 SEK。

USDx 始于1973年3月，布雷顿森林体系解体后不久。开始时，美元指数的值为100.000它最高到160多，在2008年3月16号最低到70.698，是自1973年以来的最低点。

一篮子货币的构成仅仅修改过一次，就是当1999年一些欧洲货币被欧元统一。当美元市场开放时，USDx指数就会有更新，全天24小时，从纽约时间的周日晚间（亚洲时间是周一凌晨）到纽约时间的周五下午。

美元指数是6个货币的几何平均值：

USDx = 50,14348112 * EURUSD^(-0,576) * USDJPY^0,136 * GBPUSD^(-0,119) * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036

本应用的USDx指数的特征是：

它使用"MCM 控制面板"。

它运行于 真正的多货币对模式 ，实时接收每个货币对的所有报价变动。某些货币的报价会每秒变动多次，所有变动都会被处理。

完全同步所有货币对。例如，如果某些货币对没有历史数据，则不计算相应USD指数的值。





顺便说一句，当所有货币对的新柱形都出现时，才绘制指标线。

使用MCM控制面板"的"Initialization"事件，实现对 每个货币对 的数据同步全权控制。当重新计算指标值的时候它允许保存时间（例如，在历史数据加载的时候）。仅在“初始化”事件后，数据才会被重新计算。

该指标的实现比使用OnTick()或OnTimer()函数简单要简单许多。优势是没有延迟。

你可以"随时"修改指标重新计算的频率。例如，如果你在小时图上计算该指数，你无需在每个tick上重新计算，因此你可以配置"MCM控制面板"的事件（1分钟，5分钟或小时）但是我建议你使用"新的tick"事件，以为CopyXXXX函数有时候需要重复请求历史数据。



如何安装：

下载多货币对和指标的"MCM控制面板"，编译"iControl panel MCM.mq5" 和 "Spy Control panel MCM.mq5"。

Market Watch中的货币对应该按如下 排序 ：

EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF. Market Watch中的货币对顺序对于计算该指数很重要。

： 解压iUSDx.zip 到 /MQL5 文件夹。然后，将iUSDx 从 /MQL5/Indicators/iUSDx/ 中附加到某个图表上，例如EURUSD M1。

之后，需要对MCM控制面板事件进行配置：对所有货币对设置 " New tick "事件，如这里所描述的。

另外，为EURUSD M1添加"New bar"事件。当新柱形出现在当前时间框架（此处为M1）上时，此事件用于同步。

接下来...开始享受吧。如果你发现有bug，请私信联系我。

