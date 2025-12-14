Painel de Negociação - gestor de risco
Painel de Negociação - gestor de risco

14 dezembro 2025, 12:11
Alfiya Fazylova
Alfiya Fazylova
Como configurar um gestor de risco no Trade Panel?

Aceda ao painel de gestão de riscos. Selecione o parâmetro da conta que pretende monitorizar e abra as respetivas definições:

Marque a caixa de seleção correspondente à ação a ser executada quando a condição for acionada:

  1. Mostrar un mensaje en el gráfico.
  2. Enviar una notificación al terminal móvil (smartphone).
  3. Enviar un mensaje por correo electrónico.
  4. Cerrar todas las posiciones en la cuenta de trading.
  5. Eliminar todas las órdenes pendientes en la cuenta de trading.
  6. Bloquear todas las posiciones en la cuenta de trading (abrir posiciones opuestas adicionales que igualarán los volúmenes de las posiciones de venta y compra).
  7. Cerrar el terminal y evitar que se abra hasta la próxima fecha.
  8. Ejecutar todas las acciones habilitadas y deshabilitar las condiciones (aplicar la acción solo una vez).

Saia das configurações, insira o valor desejado no campo e ative a condição que o TradePanel irá monitorar.

Por exemplo, selecionamos as condições de ativação "Perda diária máxima de -$200". Para essa condição, selecionamos o envio de uma notificação para o celular e o fechamento de todas as ordens e posições.

Com base nessas configurações, o TradePanel monitorará suas perdas diárias. Assim que esse valor atingir -$200, o TradePanel enviará uma notificação para o seu celular e fechará todas as ordens e posições atuais. Todas as ordens e posições subsequentes abertas até o final do dia também serão fechadas.

Mas há um problema aqui: ninguém pode impedi-lo de desativar esse recurso e continuar negociando.

Este problema pode ser resolvido, por exemplo, da seguinte maneira:

Instale o TradePanel em seu VPS e configure as definições descritas acima. Em seguida, saia do VPS e torne-o inacessível para você (por exemplo, peça a uma pessoa de confiança para alterar a senha do VPS e não a compartilhe com você).

Agora, quando suas perdas diárias atingirem -$200, todas as negociações subsequentes do dia se tornarão inúteis, pois todas as ordens abertas serão imediatamente fechadas pelo TradePanel. Você não poderá desativar o TradePanel, pois não terá acesso ao VPS.

Se você for um investidor, poderá controlar da mesma forma os seus operadores, aos quais você confiou a gestão dos seus fundos.

Existe também outra solução para este problema: ativar o recurso "fechar terminal até a próxima data". Esta opção enviará uma notificação para o seu celular quando seu prejuízo atingir -$200, fechando todas as ordens e posições atuais e fechando o terminal. Você não poderá abrir o terminal até a próxima data, pois o TradePanel o fechará automaticamente sempre que você o iniciar.

#Gestor de risco, proteção de depósitos, proteção contra excesso de negociações