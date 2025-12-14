Painel de Negociação - gestor de risco

Como configurar um gestor de risco no Trade Panel?
Aceda ao painel de gestão de riscos. Selecione o parâmetro da conta que pretende monitorizar e abra as respetivas definições:
Marque a caixa de seleção correspondente à ação a ser executada quando a condição for acionada:
- Mostrar un mensaje en el gráfico.
- Enviar una notificación al terminal móvil (smartphone).
- Enviar un mensaje por correo electrónico.
- Cerrar todas las posiciones en la cuenta de trading.
- Eliminar todas las órdenes pendientes en la cuenta de trading.
- Bloquear todas las posiciones en la cuenta de trading (abrir posiciones opuestas adicionales que igualarán los volúmenes de las posiciones de venta y compra).
- Cerrar el terminal y evitar que se abra hasta la próxima fecha.
- Ejecutar todas las acciones habilitadas y deshabilitar las condiciones (aplicar la acción solo una vez).
Saia das configurações, insira o valor desejado no campo e ative a condição que o TradePanel irá monitorar.
Por exemplo, selecionamos as condições de ativação "Perda diária máxima de -$200". Para essa condição, selecionamos o envio de uma notificação para o celular e o fechamento de todas as ordens e posições.
Com base nessas configurações, o TradePanel monitorará suas perdas diárias. Assim que esse valor atingir -$200, o TradePanel enviará uma notificação para o seu celular e fechará todas as ordens e posições atuais. Todas as ordens e posições subsequentes abertas até o final do dia também serão fechadas.
Mas há um problema aqui: ninguém pode impedi-lo de desativar esse recurso e continuar negociando.
Este problema pode ser resolvido, por exemplo, da seguinte maneira:
Instale o TradePanel em seu VPS e configure as definições descritas acima. Em seguida, saia do VPS e torne-o inacessível para você (por exemplo, peça a uma pessoa de confiança para alterar a senha do VPS e não a compartilhe com você).
Agora, quando suas perdas diárias atingirem -$200, todas as negociações subsequentes do dia se tornarão inúteis, pois todas as ordens abertas serão imediatamente fechadas pelo TradePanel. Você não poderá desativar o TradePanel, pois não terá acesso ao VPS.
Se você for um investidor, poderá controlar da mesma forma os seus operadores, aos quais você confiou a gestão dos seus fundos.
Existe também outra solução para este problema: ativar o recurso "fechar terminal até a próxima data". Esta opção enviará uma notificação para o seu celular quando seu prejuízo atingir -$200, fechando todas as ordens e posições atuais e fechando o terminal. Você não poderá abrir o terminal até a próxima data, pois o TradePanel o fechará automaticamente sempre que você o iniciar.