- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
20 (62.50%)
손실 거래:
12 (37.50%)
최고의 거래:
180.75 USD
최악의 거래:
-124.60 USD
총 수익:
314.46 USD (149 308 pips)
총 손실:
-331.20 USD (9 331 pips)
연속 최대 이익:
11 (251.54 USD)
연속 최대 이익:
251.54 USD (11)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.00%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
15 (46.88%)
숏(주식차입매도):
17 (53.13%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.52 USD
평균 이익:
15.72 USD
평균 손실:
-27.60 USD
연속 최대 손실:
5 (-31.84 USD)
연속 최대 손실:
-201.25 USD (3)
월별 성장률:
18.61%
Algo 트레이딩:
21%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
81.63 USD
최대한의:
230.37 USD (33.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.94% (230.37 USD)
자본금별:
39.09% (253.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|XTIUSD
|2
|BRENT
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-28
|XTIUSD
|-3
|BRENT
|1
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|14
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|68
|XTIUSD
|-298
|BRENT
|71
|USDJPY
|-64
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +180.75 USD
최악의 거래: -125 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +251.54 USD
연속 최대 손실: -31.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
Grid put down the full amount
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
5
21%
32
62%
100%
0.94
-0.52
USD
USD
39%
1:500