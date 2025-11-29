시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Grid Close System BRENT
Mr Wanchai Phopan

Grid Close System BRENT

Mr Wanchai Phopan
0 리뷰
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -0%
Tickmill-Live04
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
32
이익 거래:
20 (62.50%)
손실 거래:
12 (37.50%)
최고의 거래:
180.75 USD
최악의 거래:
-124.60 USD
총 수익:
314.46 USD (149 308 pips)
총 손실:
-331.20 USD (9 331 pips)
연속 최대 이익:
11 (251.54 USD)
연속 최대 이익:
251.54 USD (11)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.00%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
15 (46.88%)
숏(주식차입매도):
17 (53.13%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.52 USD
평균 이익:
15.72 USD
평균 손실:
-27.60 USD
연속 최대 손실:
5 (-31.84 USD)
연속 최대 손실:
-201.25 USD (3)
월별 성장률:
18.61%
Algo 트레이딩:
21%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
81.63 USD
최대한의:
230.37 USD (33.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.94% (230.37 USD)
자본금별:
39.09% (253.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 27
XTIUSD 2
BRENT 1
USDJPY 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -28
XTIUSD -3
BRENT 1
USDJPY 0
BTCUSD 14
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 68
XTIUSD -298
BRENT 71
USDJPY -64
BTCUSD 140K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +180.75 USD
최악의 거래: -125 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +251.54 USD
연속 최대 손실: -31.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
40 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Grid put down the full amount 
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01


리뷰 없음
2025.12.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 04:38
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.29 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.29 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Grid Close System BRENT
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
346
USD
5
21%
32
62%
100%
0.94
-0.52
USD
39%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.