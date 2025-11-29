SinyallerBölümler
Mr Wanchai Phopan

Grid Close System BRENT

Mr Wanchai Phopan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.74 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.74 USD (71 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.74 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRENT 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRENT 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRENT 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.74 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Grid put down the full amount 
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01


İnceleme yok
2025.11.29 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.29 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.29 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
