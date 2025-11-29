SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Grid Close System BRENT
Mr Wanchai Phopan

Grid Close System BRENT

0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
20 (62.50%)
Negociações com perda:
12 (37.50%)
Melhor negociação:
180.75 USD
Pior negociação:
-124.60 USD
Lucro bruto:
314.46 USD (149 308 pips)
Perda bruta:
-331.20 USD (9 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (251.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
251.54 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.00%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
15 (46.88%)
Negociações curtas:
17 (53.13%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.52 USD
Lucro médio:
15.72 USD
Perda média:
-27.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-31.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.25 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.42%
Algotrading:
21%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
81.63 USD
Máximo:
230.37 USD (33.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.94% (230.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.09% (253.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 27
XTIUSD 2
BRENT 1
USDJPY 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -28
XTIUSD -3
BRENT 1
USDJPY 0
BTCUSD 14
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 68
XTIUSD -298
BRENT 71
USDJPY -64
BTCUSD 140K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +180.75 USD
Pior negociação: -125 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +251.54 USD
Máxima perda consecutiva: -31.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
40 mais ...
Grid put down the full amount 
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01


Sem comentários
2025.12.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 04:38
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.29 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.29 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Grid Close System BRENT
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
346
USD
5
21%
32
62%
100%
0.94
-0.52
USD
39%
1:500
