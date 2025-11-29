- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
20 (62.50%)
Negociações com perda:
12 (37.50%)
Melhor negociação:
180.75 USD
Pior negociação:
-124.60 USD
Lucro bruto:
314.46 USD (149 308 pips)
Perda bruta:
-331.20 USD (9 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (251.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
251.54 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.00%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
15 (46.88%)
Negociações curtas:
17 (53.13%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.52 USD
Lucro médio:
15.72 USD
Perda média:
-27.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-31.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.25 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.42%
Algotrading:
21%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
81.63 USD
Máximo:
230.37 USD (33.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.94% (230.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.09% (253.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|XTIUSD
|2
|BRENT
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-28
|XTIUSD
|-3
|BRENT
|1
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|14
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|68
|XTIUSD
|-298
|BRENT
|71
|USDJPY
|-64
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +180.75 USD
Pior negociação: -125 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +251.54 USD
Máxima perda consecutiva: -31.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
40 mais ...
Grid put down the full amount
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
5
21%
32
62%
100%
0.94
-0.52
USD
USD
39%
1:500