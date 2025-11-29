- 成长
交易:
32
盈利交易:
20 (62.50%)
亏损交易:
12 (37.50%)
最好交易:
180.75 USD
最差交易:
-124.60 USD
毛利:
314.46 USD (149 308 pips)
毛利亏损:
-331.20 USD (9 331 pips)
最大连续赢利:
11 (251.54 USD)
最大连续盈利:
251.54 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
15 (46.88%)
短期交易:
17 (53.13%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.52 USD
平均利润:
15.72 USD
平均损失:
-27.60 USD
最大连续失误:
5 (-31.84 USD)
最大连续亏损:
-201.25 USD (3)
每月增长:
-0.42%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
81.63 USD
最大值:
230.37 USD (33.94%)
相对跌幅:
结余:
33.94% (230.37 USD)
净值:
39.09% (253.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|XTIUSD
|2
|BRENT
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-28
|XTIUSD
|-3
|BRENT
|1
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|14
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|68
|XTIUSD
|-298
|BRENT
|71
|USDJPY
|-64
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +180.75 USD
最差交易: -125 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +251.54 USD
最大连续亏损: -31.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
Grid put down the full amount
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-0%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
5
21%
32
62%
100%
0.94
-0.52
USD
USD
39%
1:500