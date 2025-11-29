- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
20 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
12 (37.50%)
Mejor transacción:
180.75 USD
Peor transacción:
-124.60 USD
Beneficio Bruto:
314.46 USD (149 308 pips)
Pérdidas Brutas:
-331.20 USD (9 331 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (251.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
251.54 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.00%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.07
Transacciones Largas:
15 (46.88%)
Transacciones Cortas:
17 (53.13%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.52 USD
Beneficio medio:
15.72 USD
Pérdidas medias:
-27.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-31.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.25 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.42%
Trading algorítmico:
21%
Reducción de balance:
Absoluto:
81.63 USD
Máxima:
230.37 USD (33.94%)
Reducción relativa:
De balance:
33.94% (230.37 USD)
De fondos:
39.09% (253.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|XTIUSD
|2
|BRENT
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-28
|XTIUSD
|-3
|BRENT
|1
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|14
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|68
|XTIUSD
|-298
|BRENT
|71
|USDJPY
|-64
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +180.75 USD
Peor transacción: -125 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +251.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
Grid put down the full amount
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01
No hay comentarios
