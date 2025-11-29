- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
20 (62.50%)
Убыточных трейдов:
12 (37.50%)
Лучший трейд:
180.75 USD
Худший трейд:
-124.60 USD
Общая прибыль:
314.46 USD (149 308 pips)
Общий убыток:
-331.20 USD (9 331 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (251.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
251.54 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
15 (46.88%)
Коротких трейдов:
17 (53.13%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.52 USD
Средняя прибыль:
15.72 USD
Средний убыток:
-27.60 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-31.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.25 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.42%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.63 USD
Максимальная:
230.37 USD (33.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.94% (230.37 USD)
По эквити:
39.09% (253.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|XTIUSD
|2
|BRENT
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-28
|XTIUSD
|-3
|BRENT
|1
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|14
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|68
|XTIUSD
|-298
|BRENT
|71
|USDJPY
|-64
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +180.75 USD
Худший трейд: -125 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +251.54 USD
Макс. убыток в серии: -31.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
Grid put down the full amount
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01
Нет отзывов
