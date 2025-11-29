シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Grid Close System BRENT
Mr Wanchai Phopan

Grid Close System BRENT

Mr Wanchai Phopan
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
20 (62.50%)
損失トレード:
12 (37.50%)
ベストトレード:
180.75 USD
最悪のトレード:
-124.60 USD
総利益:
314.46 USD (149 308 pips)
総損失:
-331.20 USD (9 331 pips)
最大連続の勝ち:
11 (251.54 USD)
最大連続利益:
251.54 USD (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.00%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
15 (46.88%)
短いトレード:
17 (53.13%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.52 USD
平均利益:
15.72 USD
平均損失:
-27.60 USD
最大連続の負け:
5 (-31.84 USD)
最大連続損失:
-201.25 USD (3)
月間成長:
-0.42%
アルゴリズム取引:
21%
残高によるドローダウン:
絶対:
81.63 USD
最大の:
230.37 USD (33.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.94% (230.37 USD)
エクイティによる:
39.09% (253.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 27
XTIUSD 2
BRENT 1
USDJPY 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -28
XTIUSD -3
BRENT 1
USDJPY 0
BTCUSD 14
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 68
XTIUSD -298
BRENT 71
USDJPY -64
BTCUSD 140K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
40 より多く...
Grid put down the full amount 
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01


レビューなし
2025.12.25 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 07:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 04:38
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 11:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.29 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.29 11:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください