- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
20 (62.50%)
損失トレード:
12 (37.50%)
ベストトレード:
180.75 USD
最悪のトレード:
-124.60 USD
総利益:
314.46 USD (149 308 pips)
総損失:
-331.20 USD (9 331 pips)
最大連続の勝ち:
11 (251.54 USD)
最大連続利益:
251.54 USD (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.00%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
15 (46.88%)
短いトレード:
17 (53.13%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.52 USD
平均利益:
15.72 USD
平均損失:
-27.60 USD
最大連続の負け:
5 (-31.84 USD)
最大連続損失:
-201.25 USD (3)
月間成長:
-0.42%
アルゴリズム取引:
21%
残高によるドローダウン:
絶対:
81.63 USD
最大の:
230.37 USD (33.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.94% (230.37 USD)
エクイティによる:
39.09% (253.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|XTIUSD
|2
|BRENT
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-28
|XTIUSD
|-3
|BRENT
|1
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|14
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|68
|XTIUSD
|-298
|BRENT
|71
|USDJPY
|-64
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +180.75 USD
最悪のトレード: -125 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +251.54 USD
最大連続損失: -31.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
Grid put down the full amount
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_LOT_STEP=1
BRENT_CONTRACT_SIZE=1
BRENT_TICK_VALUE=0.01
BRENT_TICK_SIZE=0.01
レビューなし
