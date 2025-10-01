- 자본
- 축소
트레이드:
410
이익 거래:
273 (66.58%)
손실 거래:
137 (33.41%)
최고의 거래:
445.50 USD
최악의 거래:
-323.62 USD
총 수익:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
총 손실:
-3 413.31 USD (1 342 777 pips)
연속 최대 이익:
11 (88.86 USD)
연속 최대 이익:
445.50 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
14.33%
최대 입금량:
45.40%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
54 분
회복 요인:
3.12
롱(주식매수):
203 (49.51%)
숏(주식차입매도):
207 (50.49%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
3.46 USD
평균 이익:
17.69 USD
평균 손실:
-24.91 USD
연속 최대 손실:
4 (-454.43 USD)
연속 최대 손실:
-454.43 USD (4)
월별 성장률:
-11.39%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.53 USD
최대한의:
454.43 USD (11.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.62% (454.43 USD)
자본금별:
10.20% (196.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|139K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +445.50 USD
최악의 거래: -324 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +88.86 USD
연속 최대 손실: -454.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
정지 손실을 통해 한 번에 하나의 주문을 더 안정적으로 수행할 수 있습니다. 손실은 두 배로 증가합니다. US$2,000 이상 투자하는 것이 좋습니다. 충격적인 전략으로 일방적으로 주문을 개시하지 않습니다.
