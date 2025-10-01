시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold win2025
Zheng Zhang

Gold win2025

Zheng Zhang
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 36%
Exness-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
410
이익 거래:
273 (66.58%)
손실 거래:
137 (33.41%)
최고의 거래:
445.50 USD
최악의 거래:
-323.62 USD
총 수익:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
총 손실:
-3 413.31 USD (1 342 777 pips)
연속 최대 이익:
11 (88.86 USD)
연속 최대 이익:
445.50 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
14.33%
최대 입금량:
45.40%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
54 분
회복 요인:
3.12
롱(주식매수):
203 (49.51%)
숏(주식차입매도):
207 (50.49%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
3.46 USD
평균 이익:
17.69 USD
평균 손실:
-24.91 USD
연속 최대 손실:
4 (-454.43 USD)
연속 최대 손실:
-454.43 USD (4)
월별 성장률:
-11.39%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.53 USD
최대한의:
454.43 USD (11.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.62% (454.43 USD)
자본금별:
10.20% (196.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 139K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +445.50 USD
최악의 거래: -324 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +88.86 USD
연속 최대 손실: -454.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 더...
정지 손실을 통해 한 번에 하나의 주문을 더 안정적으로 수행할 수 있습니다. 손실은 두 배로 증가합니다. US$2,000 이상 투자하는 것이 좋습니다. 충격적인 전략으로 일방적으로 주문을 개시하지 않습니다.
리뷰 없음
2026.01.06 01:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
