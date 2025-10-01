- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
408
Gewinntrades:
273 (66.91%)
Verlusttrades:
135 (33.09%)
Bester Trade:
445.50 USD
Schlechtester Trade:
-273.03 USD
Bruttoprofit:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Bruttoverlust:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (88.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
445.50 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
15.57%
Max deposit load:
45.40%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
4.51
Long-Positionen:
201 (49.26%)
Short-Positionen:
207 (50.74%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
4.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-406.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-406.23 USD (4)
Wachstum pro Monat :
9.41%
Jahresprognose:
114.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.53 USD
Maximaler:
406.23 USD (14.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.39% (295.26 USD)
Kapital:
8.58% (342.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|161K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +445.50 USD
Schlechtester Trade: -273 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -406.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Stop-Losses ermöglichen Ihnen eine zuverlässigere Platzierung einer Order nach der anderen. Verluste werden verdoppelt. Wir empfehlen, mindestens 2.000 US-Dollar zu investieren. Wir initiieren keine einseitigen Aufträge mit schockierenden Strategien.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
66%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
14
100%
408
66%
16%
1.61
4.49
USD
USD
17%
1:200