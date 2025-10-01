SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold win2025
Zheng Zhang

Gold win2025

Zheng Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 66%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
408
Gewinntrades:
273 (66.91%)
Verlusttrades:
135 (33.09%)
Bester Trade:
445.50 USD
Schlechtester Trade:
-273.03 USD
Bruttoprofit:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Bruttoverlust:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (88.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
445.50 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
15.57%
Max deposit load:
45.40%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
4.51
Long-Positionen:
201 (49.26%)
Short-Positionen:
207 (50.74%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
4.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-406.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-406.23 USD (4)
Wachstum pro Monat :
9.41%
Jahresprognose:
114.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.53 USD
Maximaler:
406.23 USD (14.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.39% (295.26 USD)
Kapital:
8.58% (342.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 408
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 161K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +445.50 USD
Schlechtester Trade: -273 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -406.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
noch 53 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Stop-Losses ermöglichen Ihnen eine zuverlässigere Platzierung einer Order nach der anderen. Verluste werden verdoppelt. Wir empfehlen, mindestens 2.000 US-Dollar zu investieren. Wir initiieren keine einseitigen Aufträge mit schockierenden Strategien.
Keine Bewertungen
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold win2025
30 USD pro Monat
66%
0
0
USD
3.5K
USD
14
100%
408
66%
16%
1.61
4.49
USD
17%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.