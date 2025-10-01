- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
408
利益トレード:
273 (66.91%)
損失トレード:
135 (33.09%)
ベストトレード:
445.50 USD
最悪のトレード:
-273.03 USD
総利益:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
総損失:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
最大連続の勝ち:
11 (88.86 USD)
最大連続利益:
445.50 USD (1)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
15.57%
最大入金額:
45.40%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
201 (49.26%)
短いトレード:
207 (50.74%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
4.49 USD
平均利益:
17.69 USD
平均損失:
-22.22 USD
最大連続の負け:
4 (-406.23 USD)
最大連続損失:
-406.23 USD (4)
月間成長:
9.41%
年間予想:
114.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.53 USD
最大の:
406.23 USD (14.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.39% (295.26 USD)
エクイティによる:
8.58% (342.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|161K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +445.50 USD
最悪のトレード: -273 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +88.86 USD
最大連続損失: -406.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
More stable one order at a time, with stop loss. The loss doubles.It is recommended to invest more than US$2,000. It is a shock strategy and does not open orders unilaterally.
レビューなし
