- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
12 (66.66%)
Loss Trade:
6 (33.33%)
Best Trade:
49.50 USD
Worst Trade:
-30.50 USD
Profitto lordo:
166.03 USD (67 869 pips)
Perdita lorda:
-100.87 USD (60 375 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (28.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
33.74%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
12 (66.67%)
Short Trade:
6 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
3.62 USD
Profitto medio:
13.84 USD
Perdita media:
-16.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.57 USD (2)
Crescita mensile:
3.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.53 USD
Massimale:
40.57 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.00% (40.57 USD)
Per equità:
0.44% (9.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.50 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.04 USD
Massima perdita consecutiva: -40.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 13
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
More stable one order at a time, with stop loss. The loss doubles.
