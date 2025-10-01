- 成长
交易:
408
盈利交易:
273 (66.91%)
亏损交易:
135 (33.09%)
最好交易:
445.50 USD
最差交易:
-273.03 USD
毛利:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
毛利亏损:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
最大连续赢利:
11 (88.86 USD)
最大连续盈利:
445.50 USD (1)
夏普比率:
0.10
交易活动:
15.57%
最大入金加载:
45.40%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
4.51
长期交易:
201 (49.26%)
短期交易:
207 (50.74%)
利润因子:
1.61
预期回报:
4.49 USD
平均利润:
17.69 USD
平均损失:
-22.22 USD
最大连续失误:
4 (-406.23 USD)
最大连续亏损:
-406.23 USD (4)
每月增长:
9.41%
年度预测:
114.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.53 USD
最大值:
406.23 USD (14.44%)
相对跌幅:
结余:
17.39% (295.26 USD)
净值:
8.58% (342.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|161K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +445.50 USD
最差交易: -273 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +88.86 USD
最大连续亏损: -406.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
比较稳定一次一单，带止损。亏了加倍。建议跟投资金2000美元以上。属于震荡策略，单边不开单。
