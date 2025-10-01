- Crescimento
Negociações:
408
Negociações com lucro:
273 (66.91%)
Negociações com perda:
135 (33.09%)
Melhor negociação:
445.50 USD
Pior negociação:
-273.03 USD
Lucro bruto:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Perda bruta:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (88.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
445.50 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
15.57%
Depósito máximo carregado:
45.40%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
201 (49.26%)
Negociações curtas:
207 (50.74%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
4.49 USD
Lucro médio:
17.69 USD
Perda média:
-22.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-406.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-406.23 USD (4)
Crescimento mensal:
9.41%
Previsão anual:
114.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.53 USD
Máximo:
406.23 USD (14.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.39% (295.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.58% (342.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|161K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +445.50 USD
Pior negociação: -273 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +88.86 USD
Máxima perda consecutiva: -406.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
53 mais ...
Stop Loss permite que você faça um pedido após o outro de forma mais confiável. As perdas são duplicadas. Recomendamos investir pelo menos $ 2.000. Não iniciamos ordens unilaterais com estratégias chocantes.
Sem comentários
