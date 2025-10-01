SinaisSeções
Zheng Zhang

Gold win2025

Zheng Zhang
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 66%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
408
Negociações com lucro:
273 (66.91%)
Negociações com perda:
135 (33.09%)
Melhor negociação:
445.50 USD
Pior negociação:
-273.03 USD
Lucro bruto:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Perda bruta:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (88.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
445.50 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
15.57%
Depósito máximo carregado:
45.40%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
201 (49.26%)
Negociações curtas:
207 (50.74%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
4.49 USD
Lucro médio:
17.69 USD
Perda média:
-22.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-406.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-406.23 USD (4)
Crescimento mensal:
9.41%
Previsão anual:
114.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.53 USD
Máximo:
406.23 USD (14.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.39% (295.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.58% (342.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 408
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 161K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +445.50 USD
Pior negociação: -273 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +88.86 USD
Máxima perda consecutiva: -406.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 mais ...
Stop Loss permite que você faça um pedido após o outro de forma mais confiável. As perdas são duplicadas. Recomendamos investir pelo menos $ 2.000. Não iniciamos ordens unilaterais com estratégias chocantes.
Sem comentários
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold win2025
30 USD por mês
66%
0
0
USD
3.5K
USD
14
100%
408
66%
16%
1.61
4.49
USD
17%
1:200
